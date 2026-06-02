מאות תיירים מצאו את עצמם בסיוט של חייהם כאשר רכבל הגולמרג המפורסם נעצר בפתאומיות בלב סערה | תחת גשם שוטף ובגובה עוצר נשימה, החל מרוץ דרמטי נגד הזמן לחילוץ מאות הלכודים שהיו תלויים על חוט השערה (חדשות בעולם)
מה שהתחיל כחופשה זוגית יוקרתית בדוחא הפך לסיוט משפטי וכלכלי שכלל מעצרים, תאי כליאה וגירוש מהמדינה |יועץ בריטי מצא את עצמו בלב מאבק משפטי מול רשת מלונות יוקרה רק בגלל שהחליט להזהיר תיירות אחרות מפני המלון בו שהה (חדשות בעולם)
בלב המדבר של סיני נחשף ציור המעניק הצצה אל אלפי שנים של היסטוריה אנושית | תחת מחסה סלע כביר הותירו ציוויליזציות רבות את חותמן בציורים וגילופים מרהיבים, של תרבויות שחלפו בחבל ארץ זה לאורך הדורות (העולם הערבי)
רגע נדיר תועד בפארק הלאומי רנתמבור שבהודו, כאשר טיגריס בנגלי התקרב במפתיע אל קבוצת תיירים ועצר מטרים ספורים מהם | בסרטון נראה הטיגריס יוצא מתוך הצמחייה, מביט ישירות אל התיירים שישבו בג’יפ מתחתיו, ולאחר מכן מתיישב על גדר האבנים בביטחון (בעולם)
ארבעים ושבע תיירים ישראלים נתקעו בחו"ל, לאחר שהנהלת המלון בו התארחו - השליכה את הדרכונים שלהם לפח האשפה | אחד התיירים: "איך זורקים דרכונים? וכולם שותקים, החשד הוא שהם נזרקו כי ראו שיש עליהם סמל של ישראל" (בעולם)
רב-החובל בסירת תיירות מקומית, בן 51, טבע למוות לאחר שקפץ להציל שני תיירים ישראלים שהתעלמו מאזהרות והיו במצוקה בגלל זרמים חזקים |הוא השליך לעברם אפודי הצלה וחילץ אותם מהמים | לאחר מכן נעלם, וגופתו אותרה לאחר יומיים. הערכה שהתמוטט מתשישות (בעולם)
ארבעה פורעים פרו-פלסטינים מואשמים ביוון בעבירה של אלימות על רקע גזעני לאחר שצעקו קריאות אנטי-ישראליות לעבר תיירים ישראלים | סערה ציבורית פרצה בעקבות מעצרם של הגזענים הפורעים ואזרחים ביוון מחו על המעצר וההעמדה לדין (בעולם)