פרשת
השבוע (אחרי-קדושים)
עוסקת במצוות ‘לא
תקיפו’ שיש להותיר פאת ראש ופאת זקן |
מה שאל מרן האמרי-אמת
מגור את ילדי תלמוד-תורה
‘עץ חיים’ ומה השיבו לו |
והאם יש רמז לתירוצם
של הילדים בתורה?
(יהדות,
פרשת-השבוע)
לפיד ממשיך להביך - מאריך את ימיו "אחורה" | האם הפסוקים של הרמטכ"לים מלמדים על הבדלי הגישה? | איך הגיב האדמו"ר לשירה של הרב התימני? | יתום המלחמה האוקראיני חגג חלאקה - הסיפור המלא | הממשיך? בנו של האדמו"ר מויז'ניץ יערוך את סדרי הפורים (מעייריב)
תקיעת שופר - המצווה החשובה ביותר בראש השנה, מדוע יש להדר אחר שופר של איל דווקא? | מי הוא ה'איל' והאם יש להדר אחר קרנו הימנית? | מה הדין בשופר של תיש או עז והאם השופר התמני יסודו בטעות או שמא הוא מהודר יותר מכל השופרות? | השופר התנ"כי ככלי מלחמה ותקיעת השופר של הרבי החסידי שהכריעה את בונפרטה (יהדות)
שנה בלי ראש הישיבה והשיר המרגש לזכרו | אבל בגור: אלמנת ה'פני מנחם' נפטרה - סיקור חייה ודרכה האחרונה | צו המניעה מבג"ץ לבחירות לרבנות הראשית | כינוס בחורי הישיבות התימנים בראשות גדולי הדור מהעדה | הנס הרפואי שהתחתן והגיע להודות לראשל"צ (מעייריב)
בפרוץ האינתפיאדה השנייה לפני כ-22 שנים, קראו רבני תימן, לומר שירת הים כל הקהל בכוונה עצומה, כל יום בתפילת שחרית | במלחמה הנוכחית, הוציאו הרבנים קריאה עליה חתומים כ-100 רבני ומנהיגי קהילות התימנים, בה הם קוראים לערוך עצרת תפילה | 'כיכר השבת' בסקירה היסטורית (חדשות חרדים)
נהגו כלל ישראל שלא לאכול בשר בתשעת הימים - למעט התימנים שנוהגים לאכול בשר | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא בחריפות נגד מנהגם, קרא לשנותו ושלא יפגעו מדברי הלכה | הרב התימני הגאון רבי אורן צדוק, טוען שמכל הספרים מוכח אחרת | האם הסערה תעלה שוב לטונים צורמים? | צפו (אקטואלי)
מאות מבני הישיבות מעדת תימן התכנסו לכינוס לכבודה של תורה וטקס חלוקת המלגות 'ורוממתנו' | הכינוס התקיים בראשות הראשון לציון הגר"י יוסף, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד, ראש ישיבת מיר הגר"י אזרחי, הגר"י טיירי מזקני רבני תימן, ראשי ישיבות, רבני קהילות וכן אישי ציבור | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
הגאון רבי אברהם יוסף, כינה את התימנים שאוכלים בשר בתשעת הימים "חסרי דעת", מאז פרצה סערה שלא שקטה, ובמוצ"ש הקרוב ייערך כנס מחאה | הרב יוסף ניסה להסביר את כוונתו - ומנגד הרב צדוק הוכיח אחרת • צפו (חרדים)