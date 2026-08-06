כתב אישום חמור הוגש נגד תושב לוד בן 34 בגין רצח בנו התינוק בנסיבות מחמירות. על פי האישום, האב התעלל בבנו בשיטתיות מאז לידתו, טלטל וחנק אותו באכזריות, עד למותו הטרגי בבית החולים | פרטי האימה נחשפים (משטרה)
מותג העיצוב Anzy Home מציג את קולקציית "תיבות משה" (Moses baskets) – עריסות לתינוקות הסרוגות כולן בעבודת יד מחוטי כותנה טבעיים. מעבר למראה העוטף, הבטוח והידידותי לסביבה, הפרויקט נושא עמו בשורה חברתית מרגשת ומספק תעסוקה ופרנסה לנשים מקבוצות פגיעות באוקראינה, שסורגות כל עריסה במסירות ובאהבה.
מה קורה כשמופעלת אזעקה באמצע ניתוח קיסרי או תהליך לידה? איך מתמודדות יולדות כשהבעל מגויס למילואים או חלילה נפצע? ולמה הוקמה יחידת זירוז חדשה וייעודית מתחת לאדמה? בת עמי ישראל, מנהלת הסיעוד באגף אם וילוד במרכז הרפואי שערי צדק, חושפת את מאחורי הקלעים של הבאת חיים חדשים לעולם בזמן שברקע מתחוללת מלחמה. (כיכר FM)
שיא מרגש התרחש בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה, כאשר הבן הגדול הוא רק בן 22 | ומה בירך אותם מרן שר התורה זצ"ל לפני 20 שנה? | הסיפור המלא (חרדים)
אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
בית משפט באירלנד אישר הסדר פשרה שלפיו חברת התעופה ריינאייר תפצה פעוט שנכווה באורח קשה במהלך טיסה, לאחר שכוס קפה רותחת נשפכה עליו בזמן שישן על ברכי אמו | הוריו של הילד, שהיה בן שנה וחצי בזמן התקרית, נאלצו להשתמש בבגדיהם ובבקבוקי מים כדי להקל על פצעיו בשל מחסור בציוד עזרה ראשונה במטוס (תעופה)
משרד הבריאות הודיע כי הקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת מותו של תינוק בן 4 שבועות, שצרך מוצרי נוטרילון | נכון לשלב זה נשלל קשר בין צריכת תחליפי החלב לבין התמותה | עם זאת, כדי לחקור את המקרה לעומק - הוקמה אותה ועדת בדיקה חיצונית (בארץ)
143 שנים לפטירתו של מייסד תנועת המוסר העולמית, מרנא הגר"י ליפקין מסַלַנְט, ישראל שפירא צולל אל אחת האגדות המפורסמות ביותר המסופרות אודותיו, וחושף את הסיפור האמיתי מול האגדה והודף את העיוות שמייצרים אנשים שמנסים לייצר "יהדות חדשה" (היסטוריה)
אם מקליפורניה נעצרה לאחר שסרטון שהפך לוויראלי תיעד את בנה התינוק נופל מרכב שטח במהלך נסיעה | בתיעוד היא נראית יוצאת מצד הנהג, רצה אל הילד, מרימה אותו ומחזירה את הפעוט לרכב לפני שהיא עוזבת את המקום (בעולם)
תחת שמיים קפואים של מינוס 18 מעלות במשך 16 שעות ביממה, אוקראינה נאבקת באויב שקט ואכזר | אימהות מנהלות קרב הישרדות נואש כדי להגן על תינוקותיהן מפני היפותרמיה, ועוטפות אותם בשכבות של שמיכות ובגדים בניסיון לשמר כל טיפת חום גוף (חדשות בעולם)