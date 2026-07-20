אישה שנכנסה להריון של שלישייה קיבלה מהרופאים המלצה חד-משמעית לדלל שני עוברים, אך בעצת ובברכת הרב יגאל כהן, הם המשיכו את ההריון וזכו לחבוק שלוש תינוקות בריאות ושלימות | עכשיו הם באו להודות לרב יגאל כהן ולעוזרו שמעון ברדי שליוו אותם בכל התהליך | צפו במפגש המרגש (חרדים)
בעקבות ממצאי משרד הבריאות בדבר הימצאות חומרים זרים במזון לתינוקות בירושלים, חקירת המשטרה מסתעפת באופן משמעותי | מנהלי הסניפים בחנויות בהם נמצא מזון תינוקות רעיל זומנו לחקירה שתתקיים מחר, במטרה להבין את נסיבות המקרה ואת מקור החדרת החומרים המסוכנים (משטרה, בארץ)
מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת מקור ברוך בירושלים, בו ארבעה ילדים חשו בסחרחורת והתעלפו | בעקבות הדיווח, הוזנק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים (חומ"ס) של מחוז ירושלים (בארץ)
מה קורה כשמופעלת אזעקה באמצע ניתוח קיסרי או תהליך לידה? איך מתמודדות יולדות כשהבעל מגויס למילואים או חלילה נפצע? ולמה הוקמה יחידת זירוז חדשה וייעודית מתחת לאדמה? בת עמי ישראל, מנהלת הסיעוד באגף אם וילוד במרכז הרפואי שערי צדק, חושפת את מאחורי הקלעים של הבאת חיים חדשים לעולם בזמן שברקע מתחוללת מלחמה. (כיכר FM)
הם לא יכולים לספר לנו מילה, אבל המבט המזוגג והחיוך החטוף מעלים את השאלה הנצחית: מה עובר להם בראש? צללנו אל תוך מחקרי המוח המתקדמים ביותר כדי להבין מה תינוקות "רואים" כשהם עוצמים עיניים, וגילינו עולם שלם של תחושות. התשובה המדעית תפתיע אתכם, תרגש אתכם, ותגרום לכם להסתכל על התינוק שלכם הלילה בדרך חדשה לגמרי (מאמע, תינוקות)
מי מאיתנו לא מכירה את הרגע הזה: התלבשת, התארגנת, התינוק נראה כמו בובת חלון ראווה, ורגע לפני שאת יוצאת מהדלת: "ספלאש". שוב שלולית לבנה על הכתף, שוב חולצה להחלפה. אבל מעבר לכביסות האינסופיות, מסתתרת דאגה אמיתית: האם כואב לו? האם משהו בתזונה שלי גורם לזה? ואיך מבדילים בין "תינוק פלטן" לבעיה שדורשת טיפול? (מאמע, תינוקות)
דוח העוני 2026 חושף מציאות מדממת: כמעט 900 אלף ילדים מתחת לקו העוני | ליטל שטיין דבי, מנהלת "תינוקות של החיים", בראיון מטלטל ל'כיכר FM': איך נראית הבחירה של אמא בין תשלום חשבון חשמל לקניית תחליף חלב? למה דווקא במגזר החרדי יש פחות פניות? ואיך המלחמה הפכה משפחות עובדות לנזקקות? (כיכר FM)
מה עומד מאחורי המספרים המבהילים של דוח העוני? איך נראה עושר של 95 מיליארד דולר בלב איראן המורעבת, והאם ישיבות ההסדר החרדיות הן המפתח לפתרון משבר הגיוס? צללנו לעומק השאלות הבוערות בתוכנית "כיכר FM" עם אלי גוטהלף
תארו לעצמכם שאתם מתעוררים בעולם שבו כל הפרצופים הם כתמי צבע מטושטשים, והאדם הקרוב אליכם ביותר נראה כמו דמות מסרט אימה בשחור-לבן. המדע מגלה שמה שהתינוק שלכם רואה כשהוא בוהה בכם שונה לחלוטין ממה שדמיינתם, וכולל "יכולות על" ויזואליות שאתם איבדתם מזמן | הנה הצצה נדירה לתוך העיניים שלו והסיבה המפתיעה לכך שהוא נמשך דווקא לקו השיער שלכם ולא לחיוך (תינוקות)
תחת שמיים קפואים של מינוס 18 מעלות במשך 16 שעות ביממה, אוקראינה נאבקת באויב שקט ואכזר | אימהות מנהלות קרב הישרדות נואש כדי להגן על תינוקותיהן מפני היפותרמיה, ועוטפות אותם בשכבות של שמיכות ובגדים בניסיון לשמר כל טיפת חום גוף (חדשות בעולם)
בית משפט השלום בירושלים קיבל את בקשת המשטרה, ואישר את ביצוע הנתיחה בפעוטות שנפטרו במעון בעיר | בעקבות ההחלטה, עורכי הדין של ההורים ביקשו עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערר לבג"ץ | "נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות", מסרו (בארץ)
בתום בדיקות ראשוניות לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו בפעוטון בירושלים | כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה | כל הפרטים (בארץ)
לאחר האסון הקשה במעון בו נגדעו חייהם של שתי פעוטות רכים, תיעוד קשה שפורסם מתוך הפעוטון בירושלים חושף את ממדי הטרגדיה | בתיעוד שפורסם נראות תמונות קשות של תינוק כבן חצי שנה שוכב לצד האסלה מחוסר הכרה, על מזרנים שהונחו בחדר השירותים | צוותי הצלה סיפרו: " עשרות תינוקות היו במקום, ישנו אחד על השני בתוך הארונות וצמודים לאסלה בשירותים" (חדשות)
בתוך כשעה, כונני איחוד הצלה ביצעו ארבעה החייאות על תינוקות ברחבי הארץ; בירושלים, בצפת ובמושב מגשימים | בזירה הקשה בירושלים נקבע מותם של שני פעוטות, עוד עוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום | בזירת הנוספות פונו התינוקות במצב אנוש (בארץ)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את שמות התינוקות שנולדו ב-2024, את השינויים לעומת השנה שלפני כן - ולראשונה גם את החלוקה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים, חלוקה שמראה את השוני הגדול ביניהם | מי השם המוביל במקום הראשון בחברה היהודית? ומה השם הפופולארי בריכוזים החרדיים? כל הפרטים (בארץ)
לפני השנה החדשה, תשפ"ו, שתחל בעוד שבוע, בדקה רשות האוכלוסין וההגירה מה השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים | מהו השם המוביל בקרב התינוקות היהודיים, והאם מוחמד עדיין מוביל ברשימת השמות במדינה? ואיך השפיע מבצע 'עם כלביא' על טבלת השמות? (בארץ)