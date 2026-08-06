פעוטה כבת שנתיים נשכחה היום ברכב סגור בדימונה ושהתה בו זמן ממושך - ואיבדה את הכרתה | צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך כדי פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש | לפני שעה קלה נקבע מותה (בארץ)
פעוטה בת חודשיים וחצי נפגעה הערב מאופנוע ברחוב שמואל הנביא בירושלים, היא פונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני | מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים בזירה ובוחני תאונות הדרכים בדרכם למקום לחקירת נסיבותיה" (בארץ)
שלושה שבועות וחצי לאחר הלידה, התינוקת גילה חוסר שקט; בבית החולים הרופאים נדהמו ממצאי הבדיקות והרופא הצביע על הכיפה של אבי הילדה ואמר: "אתה תעשה את שלך ואני יעשה את שלי" | כעת, האם משחזרת את הנס הגדול (משפחה)