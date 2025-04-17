הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לתקן תנור או טלפון בחול המועד - ומה הדין לכתוב בוואטסאפ? • צפו (יהדות)
כתב 'כיכר' משה מנס מספר בנוסטלגיה על הפעם הראשונה בה סביו לקח אותו למירון באוטובוס קומתיים של אגד • הזיכרונות מההוואי האותנטי והסיבה לשינוי • על הסיבות לאסון והאם המדינה פועלת נכון • וגם - על סגולת מיץ ענבים חם (טור)
אברכים ועמך בית ישראל השתתפו אמש במעמד תיקון השובב"ים בראשות הראשון לציון הגר"ש עמאר והמקובל הגאון רבי יצחק כהן שהתבטא: "שנתעורר כאן בתשובה זה ישפיע על הנגיף המכונה קורונה המתפשט בסין ומאיים על שאר המדינות" (חרדים)
החידושים וההמצאות הטכנולוגיות ירדו מהשמים דווקא בגלל ירידת הדורות, כדי להמחיש לנו עין בעין מהי עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הרבנית חדוה לוריא בטור מיוחד לאלול – איך אפשר למחוק חלקים מביכים מהסרט של חיינו? ואיך לא נתייאש למלא חבית מלאה חורים?