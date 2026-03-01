בעשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, ימים של חשבון נפש אישי ופנימי, חובה עלינו לערוך חשבון נפש ציבורי | תופעות והנהגות מגונות ועקומות פשו בציבור והפכו לנורמות מקובלות ואף יותר מכך | ולא, לא מדובר (שוב) על האפליה בסמינרים, אלא אובדן דרך בנושא השידוכים במגזר, הפיכת הטפל לעיקר והעיקר לטפל | לפני שאנו מכים על החזה בווידוי, כדאי להעלות עוולות ציבוריות שאנו שותפים להם | עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּתִמְהוֹן לֵבָב (דעות)
נועם שזיר, גאון יהודי שומר מצוות, הוא אחד מהאבות המייסדים של הבינה המלאכותית המודרנית. כמתכנת שעבד בגוגל והבין את הפוטנציאל הלא ממומש של ה-AI, החליט שזיר לעשות צעד דרמטי: התפטר מגוגל ופתח חברת סטראטאפ שמייצרת מכונות מדברות | בקיץ שעבר, גוגל הבינה שהיא צריכה אותו - ורכשה אותו בסכום דמיוני של 2.5 מיליארד דולר | האבא החרדי של הבינה המלאכותית (מגזין כיכר)
הכירו את Reachy Mini מבית Hugging Face – רובוט שולחני אינטראקטיבי שמביא את עולם הרובוטיקה והבינה המלאכותית לכל אחד: מפתחים, סטודנטים וחובבים. עם עיצוב ידידותי, קוד פתוח, שליטה מלאה בפייתון וחיבור ישיר למודלים מ-Hugging Face Hub - זהו שער כניסה מהנה, נגיש ומקצועי לעולם ה-AI המתקדם (טכנולוגיה)
תופעת המתמחות שעובדות בתכנות בחינם, ושוברות את שוק המשכורות, הגיעה לשולחנו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הרב פסק כי "אי אפשר לאסור על מתמחות לעבוד בחינם. אך רצוי להתאגד יחד עם פיקוח רבני, ולתקן תקנות קבועות לטובת המתכנתות" | הפסק המלא (חרדים)
נושא הבינה המלאכותית - הוא הנושא החם המעסיק את מנהיגי העולם ואת בכירי אנשי העסקים בעת האחרונה, אך לא רק, הפחד מפני התוצאות, הביא הורי בחורה לשאול את הפוסק הגר"י זילברשטיין, האם כדאי שבתם לא תלמד תכנות | צדדי השאלה והתשובה (ארץ)
בכתבה זו תגלו עולם מופלא שלא הכרתם: תמונות שנוצרו על ידי רובוט ובינה מלאכותית שיוצרת מוזיקה • לא למדתם תכנות? בעזרת בינה מלאכותית תוכלו לתכנת אתר משלכם עם 'העתק הדבק' בלבד • ואיך נראה מכתב התנצלות של בינה מלאכותית? • נפלאות ה-AI (מגזין)