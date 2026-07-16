כיכר השבת

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זה מה שאמר

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אנטישמיות בהיכל התורה

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יוגש כתב אישום?

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בגלל דבריו בפטריוטים

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18

צו איסור פרסום גורף

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נוסעים על חשבונכם

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הגיעו להגיש תלונה נגד חמאס

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3

חוסר וודאות

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חבלות תועדו באזור העין

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תלונה במשטרה

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5

אחרי 25 שנה

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"סחיטה באיומים"

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בעקבות איומים

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כיכר השבת
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