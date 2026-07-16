תלונה הוגשה במשטרה על ידי סיעות ש"ס ויהדות התורה, נגד בכיר בפלג הירושלמי, בעקבות דברים שהשמיע | "דורשים לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה" | אלו הציטוטים (חרדים)
שערורייה מסעירה את הקהילה השקטה בבת ים: תיק השחתת בית הכנסת 'שערי ציון', שכללה ריסוס צלבי קרס, נסגר לטענת המתפללים על ידי המשטרה, אף שזהות המשחיתים הועברה לידיהם | במשטרה טוענים שהתלונה הראשונה נחקרה והוגשה לתביעות וכדי לפתוח בחקירה נוספת נדרשות ראיות חדשות (בארץ, חרדים)
למרות
שלא נסעה חצי שנה בתח"צ, הופתעה לגלות
שהיא חייבת תשלום על קנסות גבוהים לחברת 'אגד' שהגיעו עד להוצאה לפועל | השיטה: הרב-קו נגנב ובכל נסיעה שהגנב לא שילם הוא
הציג אותו למבקר,
המבקר
לא בירר פרטים ורשם את הדו"ח ע"ש בעל הרב-קו | אגד בתגובה - אנו פועלים לפי הוראות משרד התחבורה (חדשות, כלכלה)
משלחת ישראלית של נציגי קורבנות הטבח ומשפחות החטופים, נחתו לפני מספר שעות בהולנד, על מנת להגיש תלונה רשמית בבית הדין הבינלאומי נגד חמאס | מאות יהודים ותומכי ישראל הגיעו מול בית הדין הפלילי בהאג, כדי לתמוך במשפחות • תיעוד (חדשות)
מטופלת מספרת על המתנה בלתי נגנמרת לתוצאות של בדיקה שנערכה • "אני חולה? אני צריכה טיפולים? 3 שבועות אני לא ישנה בלילה" • פניה שלנו לבית החולים מקבלת התיחסות הראויה לכל שבח, יחד עם הבטחה לשינוי המצב (בריאות)