הורות לילד נכה היא הורות מורכבת, הדורשת תעצומות נפש אולם פעמים רבות אחד המכשולים המשמעותיים העומדים בפני ההורים הוא דווקא המכשול הכלכלי. ההוצאות הכרוכות בטיפול בילד נכה החל בתרופות, טיפולים משלימים, עזרה של מטפלים וכיוצ"ב - מטילות עומס רב על המשפחה * איך עושים בדיקת תלות?
ישבתי ושאלתי את עצמי: מה זה עצמאות בשבילי? כבר 43, מאז שעליתי לארץ בגיל שנתיים וחצי מאודסה, אני חוגגת יום העצמאות בישראל ואף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. אז ניגשתי לבדוק במילון: "עצמאות = עמידה ברשות עצמו, חוסר תלות באחרים"