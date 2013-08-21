ראש תחום חדשנות בחטיבת הדאטה והבינה המלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני הרחבת פערים בראיון לפרויקט 'כיכר השבת' על בינה מלאכותית • הוא מספר מה הוא למד ממתמטיקאי סיני על "תרבות המחלוקות לשם שמיים" שהפכה את ישראל למוצלחת | האזינו (טכנולוגיה)
נשיא המדינה שמעון פרס, נפגש אמש עם כ-60 בחורי ישיבות במסגרת 'ליל שישי אקטואלי'. פרס אמר לתלמידים: "המשנה והתלמוד הם ספרים דמוקרטיים", וגינה את ההסתה כנגד המגזר החרדי: "מוכרחים לחזור לדרך ארץ. היהדות העניקה לציביליזציה את היסוד הערכי החשוב ביותר והוא כבוד האדם" (חרדים, בארץ)
הסערה בעקבות דברי סגן נשיא אירן שטענו כי לימוד התלמוד מוביל לשנאת גוים ממשיכה להתגלגל. לאחר שבכירים ובהם מזכ"ל האו"ם גינו את הדברים, היום נפגש בוינה יורי פדוטוב ראש סוכנות האו"ם לסמים, עם דיפלומט איראני בכיר, ונזף בו, בהודעת דוברו של פדוטוב נכתב: "דברי סגן הנשיא אנטישמיים" (בעולם)
סגן נשיא איראן, מוחמד רזה-רחימי, תוקף את הגמרא והיהודים בנאום שנשא בפני רבבות אזרחים. רחימי טען כי התנ"ך והתלמוד מלמדים את היהודים לחשוב כי "הם גזע עליון", לא פחות. דיפלומטים אירופאים אשר היו נוכחים בנאום הביעו זעזוע מהדברים. גם משתתפים איראנים בוועידה, אשר מומנה על ידי איראן והאו"ם, תהו באופן פרטי מהו מוטיב ממשלתם להרשות נאום שכזה, למרות התנגדותה הידועה לישראל
הרשויות בדרום קוריאה ערכו בירור מקיף בחיפוש תשובה לשאלה - כיצד הצמיח העם היהודי מתוכו כמות כה רבה של "חכמים ונבונים". לאחר בירור, הגיעו למסקנה במדינה הקוריאנית כי הסיבה לחוכמה היהודית נעוצה בלימוד ה"תלמוד", פילפולי הגמרא והצלילה לעומק הסוגיות ההלכתיות, הם אלו שמחדדים ומפרים את המוח היהודי. מכאן, הדרך לפוניבז' הייתה קצרה
ערב ראש השנה תשע"א. 458 שנים לאחר המעשה הנוראי של שריפת התלמוד וספרי יהדות בצו האינקוויזיציה הוצב גלעד בכיכר 'קאמפו די פיורי' שבמרכז רומא, שבו אירע המעשה הזוועתי. סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של רומא, רבי שמואל די סייני: "הזיכרון הוא הצו היהודי והאנושי ביותר, הגלעד הוא הכלי למען הדורות הבאים" (יהדות)
מר יאנג סאם מה שגריר דרום קוריאה בישראל, הרב יעקב אשר ראש עיריית בני-ברק והרה"ג רבי יוסף ברוק, ראש-ישיבת "נתיבות-עולם" - השתתפו בדיון מיוחד שעסק ביסודות התלמוד ומרכזיותו בחיי העם היהודי, וזאת במסגרת סיור שערך השגריר בעיר, כדי לשמוע על התלמוד, המתורגם לאנגלית, שעשרות אחוזים מ-45 מליון תושבי דרום קוריאה מחזיקים אותו בספריית ביתם ונהנים לעסוק בו
במהלך כנס צבאי שנערך היום (שלישי) סיפר מפקד חיל האוויר עידו נחושתן שבאחרונה הוא אירח את נספח קוריאה בישראל. "הנספח שאל אותי: כמה אחוזים מהנוער בישראל לומד בתלמוד?", סיפר נחושתן. "עניתי לו שיש שלומדים, אבל לא מדובר באחוז גבוה"... הסיפור המלא (חדשות, צבא)