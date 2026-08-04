בצעד מטלטל, סינגפור מאשרת להחזיר את המקל לכיתות: בנים שיטרידו או יפגעו בחבריהם יתמודדו עם עונש פיזי כואב ומרתיע | בעוד הממשל טוען שמדובר ב"מוצא אחרון", ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם כבר מכריזים על מצב חירום (חדשות בעולם)
חמישה תלמידים ממיסיסיפי הפכו לגיבורי היום לאחר שהשתלטו על אוטובוס נוסע שאיבד שליטה בעקבות מצב רפואי חרום של הנהגת | בתושייה מעוררת השראה, הילדים תמרנו את הרכב הכבד בבטחה לשולי הדרך והעניקו עזרה ראשונה שהצילה חיים (חדשות בעולם)
מאות תלמידי תלמוד התורה "פרי תואר" באלעד השתתפו במערכת בחירות ייחודית של חבורת 'בני העלייה'. לאחר קמפיין סוער, הוכרזו הקבלות הרוחניות שילוו את התלמידים בשנה הקרובה, כאשר במקום הראשון נבחרה הקבלה לדבר בכל יום עם בורא עולם (חרדים)
כ-100 תלמידי תיכון ישראלים תקועים בנמל התעופה בטורקיה לאחר שמטוסם, שהיה בדרכו לפולין, נאלץ לבצע נחיתת חירום היום בבוקר | השר קיש: “אבטחת התלמידים נמצאת תחת פיקוח הדוק של השב”כ, והכוונה היא להעלותם על מטוס החילוץ בהקדם האפשרי״ (בעולם)
מי
העיקר - התלמיד או המורה? | שאל בני ונען - שאלה מגרה את הסקרנות | אנושיות משברת חומות ומקרבת בין המורה לתלמיד |
עלה והצלח - על מחמאות שלא עולות כסף | לאתגר את הילד שינסה לענות על השאלה שלו בעצמו |
ועל מורים שלא מספיקים ללמוד (יהדות)
ראשי פרקים בחינוך תורני | מדוע מסירות היא המפתח לכל הדלתות | "ביום אכלני חורב" וכו', מלאכת ה' על כמה וכמה | תחושת שליחות אין מקום לעבודה נוספות |אמונה וביטחון עצמי – על הצורך של התלמיד במלמד עם חוט שדרה (יהודת)
אנקדוטות נפלאות ששופכות אור על דמותו של ראש הישיבה הגר"צ קושלבסקי, שחבק לאחרונה בן זכר בגיל 88 | תלמידו משכבר הימים משה מנס, משתף בהנהגות שלו ביחס לתלמידים, לאירועים והכרת הטוב לאורך שנים | וגם: הלימוד שלימד אותו בעבר הגר"צ - שאנו חייבים לקחת ממגילת אסתר | טור נוגע (עולם הישיבות)
מעצרו של איש חינוך תושב בית שמש החשוד בפגיעה ממושכת וחמורה בתלמידיו במוסקבה הוארך בסוף השבוע וכן הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום • משורה של עדויות שהתקבלו במשטרה נחשפת תמונה קשה של פגיעה בתלמידיו במוסקבה (משפט)