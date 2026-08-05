יוזמה מבורכת: נציגי 'קרן ההצלה' של חסידות סאטמר נחתו בישראל, והעניקו תמיכה כספית מכובדת ל-250 מנהלי מוסדות חינוך חרדיים שאינם מקבלים תקציבי מדינה באופן רשמי ומוצהר, מדובר בפעימה הרביעית השנה | צפו בתיעוד (חרדים)
מדריך מעשי ומקיף להורים המעוניינים לפתח ולחזק את הביטחון העצמי של ילדיהם - עם שיטות עבודה מוכחות, כלים פרקטיים ודרכים יעילות מבוססות-מחקר | מותאם לכל הגילים ושלבי ההתפתחות: החל מהגיל הרך, שנות בית הספר היסודי ועד ההתבגרות | 'וזכני לגדל' (חינוך)
בימים האחרונים התקיימו עצרות רבות של תפילה והזדהות עם העם היהודי בכל רחבי העולם - לאות תמיכה במדינת ישראל ובעם היהודי בארץ הקודש לאחר הטבח הנורא | בכתבה שלפניכם הבאנו את הקולות והמראות של העם היהודי מתאחד ברחבי העולם עם אוהבי ישראל וזועק: "לעולם לא עוד" | צפו בתיעודים המרגשים (בעולם)