יש אורז של יום חול, ויש את האורז הזה - חגיגי, צבעוני ומלא בכל הדברים הטובים | רימונים, תמרים, פיסטוקים ושמיר טרי נכנסים פנימה והופכים סיר פשוט לתוספת יפהפייה, מתקתקה וקראנצ'ית שפשוט כיף להניח על שולחן ראש השנה (אוכל ומתכונים)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
הבצק הכי פריך שתפגשו, מילוי שוקולד עמוק וזילוף לבן דקיק שנותן את הטאץ' של הקונדיטוריה.
הן נראות כמו מיליון דולר אבל עשויות מרכיבים שבאמת עושים טוב בגוף, בלי טיפה של מרגרינה או קמח לבן.
השנה לא צריך לבחור בין השחיתות לבריאות - פשוט חוטפים אחת או שלוש ישר מהמגש (אוכל ומתכונים)
הם מכונים "הזהב של המדבר", אבל האם ידעתם שמאחורי המתיקות התמימה שלהם מסתתרת פצצת אנרגיה שיכולה להזניק את הבריאות שלכם - או להרוס את הדיאטה אם תעשו טעות אחת קטנה? גילינו בדיוק כמה תמרים אתם צריכים לאכול כדי ליהנות מהסגולות הרפואיות שלהם, ואספנו עבורכם חמישה מתכונים נועזים, ממילוי בשר כבש ברוטב רימונים ועד קינוחי שוקולד מושחתים, שיוכיחו לכם שכל מה שחשבתם על התמר עומד להשתנות מהקצה אל הקצה (אוכל ומתכונים)
זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)
ארץ ישראל וז' המינים: מה התיקון לזית
שקשה לשכחה | מדוע הפסוק מזכיר זית עם שמן | דבש של התורה הוא תמר, מדוע לא נכתב 'תמר'
| מדוע האמורא המפורסם מארץ לא חש בטוב שאכל מן התמרים ומה מעלתם של הזמן
והדבש (יהדות)
כולנו יודעים שרגע לפני אכילת תמרים - צריך לבדוק אותם היטב, בפנים - שאין תולעים או חרקים • כעת, מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן, חושף בסרטון חדש ומיוחד, מה הוא גילה בתמרים ולמה צריך גם לשטוף אותם - מבחוץ?! • צפו בסרטון והמלא ותופתעו... (מעניין)