במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק החמישי: כך לומדים לקרוא בין השורות בגמרא • צפו (חרדים)
בבית המדרש טשארנוביל באשדוד נחוגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"ג ר' פנחס ישראל טווערסקי עם בן הרה"ג ר' מנחם מענדל יהושע לעמבערגער, בן אב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל וחתן אב"ד סערדהעלי ב"ב | במהלך השמחה הקריא האדמו"ר מטשארנוביל את שטר התנאים ולאחר מכן פתח בריקוד נלהב (חסידים)
קהל רב השתתפו בשמחת ארוסי בת הרה"צ רבי ישראל חיים גולדמן מזוויעל אשדוד עב"ג החתן נכד אדמו"ר מאשלג בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך חיים שיף בן האדמו"ר מליזענסק זצ"ל | השמחה נערכה באשדוד מקום מגורי אבי הכלה, ואדמור"י העיר נטלו חלק בה לכבוד המחותן הרם • יהודה פרקוביץ' מגיש גלריה (חסידים)
אדמו"רים רבנים וקהל רב השתתף בשמחת התנאים לנינת האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצוק"ל, נכדה לחתנו הגה"צ רבי מנחם ארנסטר ר"י ויזניץ, בת לחתנו הגר"מ אשכנזי, בן להגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי ר"י "מאמר מרדכי" נדבורנה, חתן האדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל | החתן הוא נינו של בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל נכד לחתנו הגה"צ רבי אברהם יעקב איצקוביץ, בן לחתנו הגרא"י רבינוביץ בן האדמו"ר מביאלא פשיסחא ונין האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצוק"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
אדמו"רים וקהל חסידים השתתפו בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר משאץ, בת לבנו הרה"צ רבי חיים יחיאל מיכל מושקוביץ, עם החתן בן הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי, רב קהילת חסידי טשרנוביל בעיר אלעד, ובנו של האדמו"ר מטשרנוביל זצוק"ל וחתן אב"ד ראדשמילא (אנ"ש)
בחסידות אשלג חגגו את שמחת התנאים לנכד האדמו"ר, בת לחתנו הרה"צ רבי יהודה צבי ברנדווין מסרעטין בית שמש, עם הכלה נכדת הגה"צ רבי מרדכי אוירבך רב דקהילת אביר יעקב בתל אביב, בת לחתנו הגה"צ רבי אברהם נתן בורנשטיין, אב"ד ראדומסק
אדמו"רים וקהל רב של חסידים השתתפו בשמחת התנאים לבת זקוניו של האדמו"ר מגארליץ, עם החתן נכד הגרח"צ שפירא, ראב"ד קהל מחזיקי הדת-בעלזא ואב"ד קהל חסידים רמת אהרן, בן לבנו הגר"י שפירא, ר"מ בישיבת צאנז בחיפה, וחתן הגה"צ רבי מאיר כץ, ראש כולל ש"ס בחיפה וחתן בעל ה'ברכת משה' מסערט ויזניץ זצוק"ל | תיעוד (חסידים)
המרצה הרב מיכאל סורוצקין, במסע מעמיק ומפעים בעקבותיו של רבי עקיבא וחבריו התנאים בזמן היותם תינוקות של בית רבן בילדותם בימי בית שני ועד לתקופת זקנותם בזמן החורבן • וגם: קביעת אותיות מנצפ"ך הסופיות - למימוש נבואות הנחמה לאור משנת חז"ל בתלמוד הבבלי והירושלמי והמדרשים • צפו (יהדות)
אדמו"רים, רבנים, וקהל רב השתתפו בשמחת התנאים לנכד האדמו"ר מביאלה, בן לחתנו הגה"צ רבי אברהם יצחק ווייס, עם הכלה, נכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג, וחתן האדמו"ר מקאמרנא מרמת שלמה (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת התנאים לנכד האדמו"ר מזוועהיל, בן לבנו הרה"צ ר' משה נתן גולדמן, נין האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, עם הכלה נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב יוחנן שטרן, בן הרה"צ רבי יהושע מנחם שטרן, רב קהילת רחמסטריווקא בבני ברק ונינת האדמו"רים מרחמסטריווקא וביליץ זצוק"ל • גלריה (חסידים)