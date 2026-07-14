הימים החמים של הקיץ נמצאים בשיאם, הילדים בבית בעיצומם של ימי החופש, ואנחנו בתוך תקופת "תשעת הימים" ובפתח ימי "בין הזמנים". עבור הורים רבים, מציאת פתרון מהיר, טעים וכשר למהדרין לארוחות הופכת לאתגר של ממש. בדיוק כאן נכנסת לתמונה סדרת הפיצות האהובה של מעדנות, המציעה פתרון קולינרי אידיאלי לכל המשפחה (אוכל ומתכונים)
אחרי חודשים ארוכים שבהם הצרכנים התרוצצו בין המקררים הריקים, בשורה משמחת מגיעה מהמחלבה: תנובה מדווחת על פתרון התקלה המורכבת באלון תבור. החברה צפויה להגדיל משמעותית את האספקה כבר השבוע, ולהחזיר את המוצרים למדפים ברשתות השיווק (בארץ)
המאבק המשפטי היצרי ביותר בעולם הטכנולוגיה לבין המאבק היומיומי של כולנו מול יוקר המחיה ומחירי הגבינות | המיתוסים על הדיאטה שלנו והתחזיות הדמוגרפיות המטלטלות על עתיד המגזר החרדי | השבוע בתוכנית "דבר השבוע", משה מנס מארח פאנל גדוש בתובנות, חשיפות וגם לא מעט חיוכים (אולפני כיכר)
תנובה מציעה לצרכני המהדרין כ-300 מוצרי חלב כשרים לפסח למהדרין, ובהם מגוון מוצרים חדשים שכשרים לראשונה לפסח למהדרין. בתנובה מציינים כי השפע הגדול של המוצרים הכשרים לפסח הוא פרי שיתוף פעולה ושילוב ידיים של גורמי הפיתוח, הייצור ומערכות הכשרות. מוצרי תנובה הכשרים למהדרין לפסח ולכל ימות השנה מיוצרים בהשגחת בד"צ ועדת מהדרין ובד"צ העדה החרדית (צרכנות)
הצלחה ומימוש גבוה למבצע חנוכה של תנובה: "דמי חנוכה עם תנובה טעם של בית"|בחמשת ימי המבצע הגיעו אלפים ל"חנות הניידת" שפקדה 5 ישובים בעלי אוכלוסייה חרדית ברחבי הארץ כשבידם לפחות 5 אריזות או/ו מכסים ממגוון מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה
האם החרדים עומדים להחרים את תנובה, ומה יקרה כשכולנו לא נשלם משכנתא? | למה לחתן זוג מיוחד? שיחה עם מנהלת המוסד | האם יש כייס ברכבת הקלה ומה קורה כשגנב נופל לידיו של אלוף ג'יו גיצו? | איך הגיע חנוכיה יקרה לרכב האלטע-זאכן | האם ממציא השיטה הפופולארית שם קץ לחייו וראיון חנוכה ביפן? (דבר ראשון)
תנובה יוצאת במבצע גדול, לימי החנוכה, תחת הכותרת: "דמי חנוכה עם תנובה - טעם של בית". מבצע חנוכה של תנובה יתקיים בין התאריכים כ"ה כסלו – א טבת, (לא כולל ימי שישי ושבת) | בכל אחד מחמשת ימי הפעילות יחולקו, בכפוף לתקנון, 800 מתנות מתוך קטלוג מתנות
סדרת המשקאות ומעדני הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative) הפכו לאחד המוצרים המצויים במקרר של שומר הכשרות | מגוון מוצרי תנובה אלטרנטיב מהווים פתרון אידיאלי לצורך האישי למשקה קפה איכותי ולמעדן טעים, בכל עת במהלך היום