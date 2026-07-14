כיכר השבת

עוד כתבות על תנובה:

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פתרון מושלם

כיכר בשיתוף תנובה|מקודם

סוף למחסור

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4

דבר השבוע | מגזין הודיאו של 'כיכר'

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2

בעקבות צו הפיקוח הממשלתי

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2
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עוד מוצרים כשל"פ מתנובה

כיכר בשיתוף תנובה|מקודם
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בשורה בקטגוריית היוגורטים

כיכר בשיתוף תנובה|מקודם

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חדשנות מפנקת

כיכר בשיתוף תנובה|מקודם
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חידוש בכשרות הירקות הקפואים: 

כיכר בשיתוף תנובה|מקודם
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חדש בתנובה

אסף מגידו|מקודם

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טעם של בית

אסף מגידו|מקודם

דבר ראשון | התוכנית המלאה

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פיצה איש וביתו

אסף מגידו|מקודם
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דמי חנוכה

אסף מגידו|מקודם
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טעים כל הזמן

אסף מגידו|מקודם

כיכר השבת
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