הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם אפשר לחמם דגים מיד אחרי בשר בתנור? • צפו (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: דיני טבילת צלחת מיקרוגל, רשת התנור וכלי אחסון • צפו (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד ניתן לאפות חלות בתנור בשרי - ויהיה מותר לאכול את החלה עם גבינה? • צפו (יהדות)
שעות אחר הצהריים ארוכות, חמות ולפעמים חסרות מעש... מה דעתכם על בילוי מהנה במטבח יחד עם הילדים? חוץ מההזדמנות נהדרת של חוויה משותפת העניקו להם חכמת חיים. למדו אותם איך למדוד כמויות, לבדוק מאכלים כמו ביצים ותבלינים, איך מפעילים תנור וכיצד שומרים על כללי הבטיחות במטבח (אפיה)
ערב פסח זה זמן של קניות, ואחד מהענפים הכי מבוקשים בערב חג זה ענף מוצרי החשמל. עקרות בית רבות מנצלות את הזמן ובמקום לנקות, להבריק ולהתעייף, הם פשוט מחדשות קבלו מדריך מעמיק לקנית התנור הנכון (צרכנות, שיווקי)
מיוחד: סדרת מוצרי בקו עם הכשר הבד"צ, מתחדשת לחג הפסח • בשנה האחרונה השיק המותג העולמי בקו, סדרת מקררים ותנורים בהכשר למהדרין של בד"צ העדה החרדית ירושלים. לכבוד פסח, משפחת המוצרים מתרחבת עם שני דגמים חדשים, מקרר ותנור, המתאימים במיוחד למשפחה החרדית.
פתחתם את התנור בכוונה להכניס פנימה תבנית עמוסה קוביות תפוחי אדמה ברוזמרין וגיליתם שלמרבה הזוועה, הדפנות מכוסות לכלוך שומני עבה? הנה דרך גאונית לניקוי התנור בקלות שלא כוללת שפשופים נמרצים, חומרי ניקוי רעילים או טמפרטורות גבוהות (סטייל)