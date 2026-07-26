טרגדיה קשה ורגעי אימה בחוף ים פופולרי בעיירת הנופש: בן 28 נטרף למוות על ידי תנין ענק, בעוד זוג תיירים שהבחין במתרחש ניסה להיאבק בגלים ולהציל את חייו ללא הצלחה. נגופה נמשתה מהמים כעבור שעות של חיפושים קדחתניים, ובאזור נמתחה ביקורת על שלטי האזהרה שאינם ברורים דיים (בעולם)
תיק ההימלאיה מבית מותג היוקרה 'הרמס' נחשב לפסגת השאיפות של אספנים ואייקוני אופנה ברחבי העולם, עם תגי מחיר במכירות פומביות המטפסים למאות אלפי דולרים | למרות הכינוי הנפוץ בקרב חלק מהצרכנים, הוא כלל אינו עשוי מתנין לבקן, אלא מציג אומנות צביעה נדירה המדמה את פסגות ההרים המושלגות. איך הפך התיק לפריט האקסקלוסיבי והמבוקש ביותר בעולם? כל הפרטים (בעולם)
גבר אמריקאי ויתר על מאבקו המשפטי להשיב אליו את אלברט, תנין אותו גידל במשך יותר מ-30 שנה כחיית 'תמיכה רגשית' בביתו | הרשויות התערבו לאחר שהתברר כי הוא מאפשר לאנשים ללטף את התנין ואף להיכנס עמו לבריכה (מעניין)
לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים בחמת גדר | את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (בארץ)
המשטרה במחוז דרבישייר שבאנגליה נאלצה להתמודד עם אחת הבקשות המוזרות ביותר, לאחר שדווח לה על תנין שהתגלה בתעלה בעיירה וילינגטון | יחידת הפשיעה הכפרית פרסמה קריאה ברשתות החברתיות בניסיון להבין כיצד הגיעה החיה המסוכנת, לכאורה, לאזור בו היא כלל לא אמורה להימצא - עד שהתגלה הפתרון המפתיע (מעניין)
כח משימה מיוחד במחוז מרכז לסיכול הפשיעה האלימה ברחוב הערבי, ביצע פעילות אכיפה ממוקדת במתחם בג'לג'וליה בסיומה תפס תחמושת לאקדח ורחפנים, הוריד רכב ועשרות מצלמות ותפס דג תנין שהועבר לרשות הטבע והגנים (חדשות, בארץ)