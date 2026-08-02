לאחר השקעה ראשונית בפרוייקט ה"טראמפיסטי", תניני היאור לא יועברו בשלב זה למתקן הכליאה • עתירה: העבודות כבר החלו והוקצו 21 מיליון שקלים | שוב בית המשפט מתערב ועוצר מדניות של שר מכהן| בינתיים, ייאסר קידום פרויקט הדגל של בן-גביר שניסה לחקות כלא של טראמפ בפלורידה (משפט)
איתמר בן גביר בהצעה דרמטית לכלא חדש למחבלים המוקף ב..תנינים | בני משפחה בריטית העלו נוסעת ללא רוח חיים למטוס וישלמו על כך ביוקר | לאן ילכו החיילים המשרתים בגלי צה"ל | התשובה של חב"ד לחברת מועצת העיר תל אביב שביקשה להעיף אותם מהעיר | ולמה האיראנים יורדים על ראש הממשלה נתניהו? | לפאנצ'יאון • צפו (דבר השבוע)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': נתונים מפתיעים מהסקר הגדול שמגלה מי בעיקר נוסע למירון ומה הסיבה שליטאים בכלל נוסעים למירון? | דודו של יוסף חיראק בראיון מחזק ומלא השראה | האם עסקת החטופים ההיא גרמה ל-7/10? | מי הנערים שמסכנים את עצמם ומושכים לתנין בזנב? | וגם: איך חרדי מניו יורק גנב מליונים מהקהילה שלו? (דבר ראשון)
בן ישיבה ממיאמי-דייד, פלורידה, נעדר מאז תחילת השבוע לאחר שיצא לטיול בטבע. עשרות מתנדבים חרדיים מחפשים אחריו בכל האזור. ההערכה: רכבו של הבחור נתקע והוא יצא לטיול רגלי, ומאז נעלם. עסקנים עורכים עצרות תפילה לשלומו. כל הפרטים מהדרמה בארה"ב (תפוצות)