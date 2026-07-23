קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין המצרים: ההבדל בין האשכנזים לספרדים באיסור התספורת, והאם ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית, יכולים להסתפר ולהתגלח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, נטילת ידיים אחרי התספורת: כל מה שצריכים לדעת, והאם חייבים ליטול ידיים גם אחרי גילוח הזקן? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תספורת אחרי ל"ג בעומר: על מה צריכים להקפיד, ומהו המספר הנמוך ביותר שאפשר לעשות במכונת תספורת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ל"ג בעומר: ההבדל בין מנהגי הספרדים והאשכנזים, ומה יעשה ספרדי שמוזמן לחתונה של אשכנזי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי | למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
הפיתוח המהפכני של חברת Glyde מבטיח לשים סוף לתספורות הביתיות העקומות: מערכת חכמה המבוססת על חיישני LiDAR ומציאות רבודה, שיודעת לזהות את תוואי הראש, להתאים את הלהבים בזמן אמת ולייצר דירוג שיער מדויק באופן אוטומטי - כל הדרך למראה מקצועי ללא מגע יד אדם וללא חשש מטעויות (טכנולוגיה)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • תספורת: האם בחילוקי המנהגים בין הספרדים לאשכנזים, יש איסור "לא תתגודדו"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימי
ספרית העומר נהגו בהם ישראל מקצת מנהגי
אבלות,
כגון לא להסתפר או
להתגלח בימים אלו |
מה הדין בתספורת
לכבוד ברית,
בר מצוה,
נישואין,
חולה,
ולצורך פרנסה?
| ומדוע
האר"י
נהג להחמיר גם לא לגלח ביום ל"ג
בעומר?
(יהדות ואקטואליה)
סגן השר ח"כ משה אבוטבול התקבל בברכה בבתי גדולי ישראל, שהתכבדו בגזיזת השיער לכבוד שמחת החלאקה לנכדו היקר איתמר, בן לחתנו ישראל קשת | וכן דיוק מעמיק האם מותר לפי ההלכה? סקירה מורחבת של דעות הפוסקים השונות בנושא תספורת לקטנים בתקופת האבלות הזו (חרדים)