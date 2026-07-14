הבנש"ק הרב עזרא אונגר, יזם נדל"ן מצליח בן 36 בלבד, במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' | פרופיל ראשוני לדמותו של האברך המיוחס, אשר הפך ממוכר מאפים בכולל בארץ ליזם נדל"ן מצליח שמגלגל מיליונים כל חודש | מקורביו ל'כיכר השבת': "כאב לו חילול השבת ההמוני של החברות, זה מה שדחף אותו למהלך המטורף" • כל הפרטים (חרדים, בעולם)
אירוע חריג בנתיב הטיסה מוורשה לנתב"ג: טייס חברת "אלקטרה" לחץ בטעות על כפתור שהפעיל התרעת חטיפה, מה שהוביל להזנקה מיידית של מטוסי קרב והסטת המטוס לקפריסין. לאחר שהטייס הבהיר כי מדובר בטעות אנוש, הוחלט להפנותו לסופיה (תעופה)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח על שמירת רציפות שירותי התעופה בחירום | הוא ציין כי במלחמה התברר כי התעופה האזרחית לא הייתה ערוכה כראוי למלחמה ארוכת טווח | המבקר הוסיף: "ירי הטילים מאיראן ומלבנון במלחמה המחיש כי על רשויות המדינה לדאוג שמערך התעופה יפעל באופן תקין גם בחירום" (תעופה, בארץ)
ברקע המלחמה המתמשכת בזירות השונות, נתונים שפורסמו היום מצביעים על מגמת התאוששות של ענף התעופה בישראל | על פי נתוני הלמ"ס, בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה קפיצה של כ-25% בהוצאות הישראלים היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה ב-2024 | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
שמי הקריביים נצבעו בלהבות כשהטיל העוצמתי של אילון מאסק התפרק בשידור חי, והותיר אחריו שובל של שברים בוערים | הניסוי שהסתיים בפיצוץ מרהיב חשף את הפער בין חזון כיבוש החלל לבין בטיחות הטיסות האזרחיות שנקלעו לקו האש (חדשות בעולם)
מתח גרעיני גלוי בין ארה"ב לרוסיה מעלה חשש לחזרה לתקופת הניסויים האטומיים | מפציצי B-52 אמריקאיים נחתו בספרד, מקורבים לגבול רוסיה, והמערב כולו עוקב בדריכות אחר ההתבטאויות החריפות ותרגילי העוצמה - האם אנו ניצבים בפני משבר חדש בסדר העולמי? (בעולם)
לאחר שעשרות חברות תעופה ביטלו את הקווים לישראל, נשארה אל על שחקנית כמעט יחידה בשוק והכנסותיה זינקו יחד עם מחיר המניה • כעת, לאור ההסדרה המתוכננת בלבנון והציפייה לחזרתן של חברות התעופה הזרות, מחיר המניה נחתך (כלכלה)
בין סנקציות מערביות לחלומות על עצמאות: המירוץ נגד הזמן של פוטין להציל את התעופה הרוסית | עשרות חברות תעופה בסכנת קריסה | תוכנית שאפתנית לייצור 1,000 מטוסים מקומיים עד 2030 | והאתגר הגדול: איך מתחזקים צי מטוסים בעידן הסנקציות. (בעולם)