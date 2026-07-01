במשך שלושה עשורים, כל מטפס שעבר בנתיב הצפוני של האוורסט השתמש בגופתו של "המגפיים הירוקים" כנקודת ציון מקאברית | חילוץ נועז ב"אזור המוות" החליט להשיב הביתה את הלוחם שזהותו נותרה בגדר תעלומה (חדשות בעולם)
עשרה מדענים, מהנדסי חלל ובכירי צבא לשעבר נעלמו או מצאו את מותם בשלוש השנים האחרונות, והרשת גועשת מקונספירציות. האם יש חוט מקשר בין המקרים, למה הנשיא טראמפ התערב, ואילו תעלומות כבר נפתרו? עושים סדר (חדשות)
חבר קונגרס רפובליקני הזהיר מפני "תבנית אפלה" של מקרי מוות והיעלמויות בקרב מדענים הקשורים לפרויקטים מסווגים וטען כי "אנשים פוחדים שירצחו אותם" | טראמפ אישר כי קיבל תדרוך מיוחד, הגדיר את המקרים כ"מדאיגים מאוד" והבטיח תשובות "בתוך שבוע וחצי" (בעולם)
באמצעות לייזרי רנטגן מהירים במיוחד הצליח צוות חוקרים משוודיה לצפות לראשונה באחת התופעות המוזרות והנחקרות ביותר במדע החומרים: קיומה של נקודת מעבר קריטית שנייה למים, בטמפרטורות קיצוניות של מינוס 63 מעלות ובלחץ הגבוה פי אלף מהאטמוספירה | הגילוי פותר חידה שהעסיקה במשך שלושה עשורים את הפיזיקאים ומסביר חלק מהתכונות יוצאות הדופן של המים - הנוזל הייחודי ביותר בטבע (בעולם)
מתחת לחצר משחקים בדיז'ון שבצרפת נחשפה שורת קברים נדירים מהתקופה הקלטית, שבהם השלדים ישובים במנח זקוף ומביטים מערבה | הארכיאולוגים מנסים לפענח אם מדובר בקברים של דמויות שהיו נכבדות בתקופתן - או בטקס מסתורי שמטרתו אחרת (בעולם)
גוש ברונזה ירקרק שהתגלה במקרה הוכיח כי כבר לפני אלפיים שנה התקיימה הנדסה מורכבת ברמה כמעט מודרנית וערער בכך על המקובל עד לאותו הזמן | מנגנון אנטיקיתרה מאלץ אותנו להתמודד עם אפשרות מטרידה: ההיסטוריה הטכנולוגית אינה סיפור של ניצחון מתמשך, אלא של הישגים נדירים שמדי פעם נעלמים - ולפעמים גם חוזרים בשנית (מעניין)
מפסגת הבארוק הפרוסי לתהומות השכחה: מסע בלשי בעקבות יצירת המופת האבודה שנותרה אחת מהתעלומות הגדולות בהיסטוריה | בין הוד מלכותי, ביזה נאצית ואובססיה אנושית שאינה יודעת שובע להרפתקאות, אוצרות וסודות אבודים (מגזין כיכר)
מתחת למצוקי הגדה המזרחית של הנילוס, במקדש שהוקדש לאלה מצרית, התגלה באקראי אחד הממצאים המוזרים והמצמררים ביותר בהיסטוריה - בור ענק מלא בחתולים חנוטים | עשרים טונות של מה שהיה למקדש מצרי נשלפו מהאדמה, נארזו בשקים, ונשלחו באניית קיטור ללב ליברפול - שם נמכרו במכירה פומבית כדי לשמש דשן לשדות האנגליים | הסיפור שבו הפכו אלי מצרים לחומר גלם של המהפכה התעשייתית, וחתולים קדושים לאבק היסטורי (מעניין)
מדעני מכון המחקר הדרום-מערבי (SwRI) גילו כי הנתונים החריגים שנמדדו במסע וויאג’ר 2 בשנת 1986, שהזרימה אנרגיה עצומה אל סביבתו של אורנוס ויצרה חגורות קרינה מתוחות במיוחד, נבעו ככל הנראה מהתפרצות רוח שמש חריגה | התגלית מציפה קריאה מחודשת לשליחת משימת חקר חדשה לכוכב הלכת הקרחוני (בעולם)
מטוס חברת 'מלזיה איירליינס', טיסה MH370 עדיין לא נמצא למרות שעברו 11 שנים מאז שנעלם מעיני הרדאר | הסיפור שעורר שלל תיאוריות קונספירציה וזעזוע עולמי מקבל כעת תפנית חדשה לאחר שמלזיה הודיעה על חידוש החיפושים אחריו (בעולם)
דיילת של חברת התעופה פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלמה בקנדה | הדיילת הגיעה בשבוע שעבר בטיסה לטורונטו אך לא הופיעה לטיסת חזור | זוהי הפעם השלישית לאחרונה שאיש צוות בטיסת פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלם בטורונטו (תעופה)