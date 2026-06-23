יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קיבל את עתירותיו של עו"ד ירון מאירי, והורה לשרים להסיר מיידית סרטוני תעמולה שצולמו בתוך לשכותיהם הרשמיות. השופט פסק כי לשכת שר היא נכס ציבורי שאסור בשימוש פוליטי, וקבע כי גם ללא קריאה מפורשת להצבעה מדובר בתעמולה. השר לוין ספג את הקנס הגבוה ביותר
דובר צה"ל פרסם היום סרטון שנועד להביא את ארגון הטרור חיזבאללה, בו נראים המחבלים כשהם מתכוננים לצילומי תעמולה | בסרטון נראים צעירים, ככל הנראה עוד לא בני 20, כשהם לבושים במדי חיזבאללה ומצטלמים לקמפיין של ארגון הטרור (חדשות)
נשיא איראן הודיע על השקת ערוץ טלוויזיה בשפה העברית, במטרה להתמודד עם מה שהגדיר כ"תעמולה ציונית" | הערוץ החדש ישדר תחת רשות השידור הממלכתית ויכלול תוכן צבאי ותרבותי עם "מומחים" שיציגו את האירועים הלאומיים כסמל לאחדות והרתעה (בעולם)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה הודיעה לשרי הממשלה, כי אין לקיים תעמולה פוליטית במשרדי הממשלה ובלשכות השרים | "נבקש לחדד כי חל איסור קטגורי על צילום של סרטונים ותמונות של תעמולת בחירות במשרד ממשלתי ובכלל זאת בלשכת השר" (פוליטי)
אמש דווח על שיגור הטיל החדש של צפון קוריאה מסוג "HWASONG-18" | לפי הדיווח, הטיל הגיע לגובה של מעל ל-6000 ק"מ ושייט במשך למעלה משעה עד שנחת בסמוך ליפן | כעת מגיע התיעוד המלא של השיגור והשיוט של הטיל המתקדם | השיגור, השיוט ותגובת החיילים של קים | צפו בתיעוד (בעולם)