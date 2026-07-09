נתוני המל"ג שנחשפים כעת מציבים מראה מול המתנגדים: 42% מהסטודנטים החרדים ינטשו את הלימודים אם ההפרדה תבוטל. ח"כ צבי סוכות מגיב בנחרצות: "מי שמתנגד להפרדה, למעשה דוחף לסגירת שערי האקדמיה בפני הציבור החרדי" (חדשות)
לפעמים טעות קטנה יכולה לעלות ביוקר, אבל המקרה הבא שובר כל שיא אפשרי בעולם העסקי | חברת ענק מסתורית גילתה בדרך הקשה מה קורה כשמשאירים את ה "ברז" פתוח לרווחה בעידן הבינה המלאכותית, והתוצאה היא סכום שקשה אפילו לדמיין (חדשות בעולם)
בעוד בנקים גלובליים מודיעים על קיצוצים של עשרות אלפי עובדים בשל אוטומציה, דיוויד סולומון מציג גישה אופטימית יותר - ג'יימי דיימון מזהיר מפני קצב שינוי מהיר מדי, והתחזיות מצביעות על פגיעה – אך זמנית – בשוק העבודה (כלכלה)
היום בתוכנית משה מנס לוקח אותנו למסע בין קודש לחול, בין הביקורת החריפה על ניהול הילולת הרשב"י לבין נתוני התעסוקה המדאיגים שמטלטלים את הרחוב החרדי | הוורט האדיר של הרבי מלובביץ על היום הגדול | הרקדן הירושלמי על קומבינות והניסים |למה המגזר החרדי מוביל בטבלאות דורשי העבודה? (דבר ראשון)
בריאיון לאלי גוטהלף בכיכר FM מציג ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית נתונים שמטלטלים את השטח: צניחה חדה ברכישת דירות מאז זינוק הריבית, 70% מהמשפחות נערכות לשכירות, ירידה בילודה לשפל של כמעט 40 שנה, ותחזית מעודכנת שמורידה את ״תרחיש השליש״ ל-20%-22% בלבד עד 2065 (כיכר FM)
בריאיון לאלי גוטהלף ב'כיכר FM' מסביר ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית למה התחזיות על ״שליש חרדים״ מתעדכנות ל-20%-22% בלבד עד 2065, איך סביבת ריבית גבוהה הפילה את מספר הזוגות שמגיעים לדירה, ולמה אי הוודאות סביב חוק הגיוס פוגעת דווקא בתעסוקת הגברים. בהמשך: העיתונאי נהוראי הארי אברג׳ל על ״המלכוד של דרעי״ והקרע מול הרב יצחק יוסף, וגם ח״כ אבי מעוז מציג את חוק ״מי הוא יהודי״ ומסביר למה הוא מתנגד לתקציב המדינה בכל מקרה (כיכר FM)
האם המקצוע שלכם נמצא ברשימת 40 המשרות שבסכנת הכחדה בגלל הבינה המלאכותית? מחקר חדש מיפה את המשרות שבסכנת העלמות לצד המקצועות החסינים ביותר - מי באמת נמצא על הכוונת של המהפכה הטכנולוגית | "המהפכה התעשייתית" (חדשות בעולם)
במסגרת קייטנות חנוכה מיוחדות, שהופעלו השנה בפעם הראשונה בכל הריכוזים החרדים (מלבד ערים בודדות שלא רצו לשתף פעולה), הילדות החרדיות ילמדו אנגלית ויקבלו תעסוקה מיוחדת, שתהיה חוויתית במיוחד - בזכות הבובה אורה | כל הפרטים ותיעוד (חדשות חרדים)
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האבטלה הרחבה ירדה ל-4.2%, אך המשרות הפנויות מזנקות ל-150 אלף • הדרישה עולה: זינוק של 13% במשרות לנהגי משאיות ולרצפים • האבטלה הרשמית עלתה קלות ל-3.2% | כל הפרטים שחשוב לדעת על שוק העבודה בישראל (בארץ)
בחברות המתמודדות עם עלויות מתייקרות, שינויים במדיניות וגידול מואץ של מערכות חכמות, התמונה ברורה: תהליכי אוטומציה מתרחבים, גיוס עובדים חדשים נעצר, והחשש לאובדן משרות הפך לחלק מהיומיום | מומחים מזהירים כי ללא השקעה נרחבת בהכשרה מותאמת לעידן הדיגיטלי, עובדי הדרג הנמוך והבינוני עלולים להישאר מאחור (כלכלה)
דוח חדש של מורגן סטנלי קובע: מהפכת הבינה המלאכותית עשויה להוסיף עד 16 טריליון דולר לשווי החברות הגדולות בארה"ב | בנוסף, במקום להוביל לאבטלה רחבה, הרובוטים החכמים צפויים להפוך את סביבת העבודה, להקים מקצועות חדשים ולהעצים עובדים קיימים | ענפי הקמעונאות, הנדל"ן והתחבורה ניצבים בראש רשימת הענפים הצפויים לשינויים דרמטיים (כלכלה)
שלושה חרדים ממקומות שונים בארץ מספרים איך מפגש אחד עם המכוון הנכון במרכז כיוון שינה להם את החיים | מיהודה שהשתלב בתעשיית הביטחון, דרך צילה שהקימה קליניקה פרטית, ועד לנהג שמצא את השקט שחיפש. סיפורים מייצגים לכבוד שבוע התעסוקה החרדי (חרדים)
עדות ראיה ותיעוד בלעדי לסכנת החיים בחווה הנטושה | למה מחירי הדרייברים מזנקים והסכנה שבנסיעה עם חאפרים | חברת האוטובוסים תשלם 45,000 ש"ח לאחר סירוב עלייה לאוטובוס ומה יקבל חרדי שאוטובוס לא עצר לו בתחנה? | ירי חי על גנבי רכב וקקטוס שיעורר בכם מוטיבציה (דבר ראשון)
על פי דו״ח שוק העבודה שהתפרסם היום, שיעור תעסוקת נשים חרדיות בשנת 2024 עלה על התחזיות והגיע לשיעור של 82.5% אחוזים |בנוסף נאמר כי "שיעור התעסוקה הגיע לרמת התעסוקה של נשים עובדות מהמגזר הכללי ברבעון הראשון לשנה הנוכחית" (חדשות)
אנו בתקופה היסטורית, השינויים שמביאה איתה הבינה המלאכותית הם מהירים מכפי שניתן יהיה להבין אותם | אילו משרות יוחלפו על ידה? מה לא נמצא בסיכון וכיצד נכון להתכונן לתעסוקה בעולם ה-AI. וגם, מה דעתו של מנכ"ל החברה המצליחה הישראלי על התקופה ודרכי ההתגוננות? כל מה שחשוב לדעת על תעסוקה בעידן ה-AI (כלכלה)
מדוע בחרו יהודים במשך שנים לעסוק בענף היהלומים? מה ההשפעה שלהם בתחום? וגם, מה צופן העתיד לתעשייה הגדולה הזו | ריאיון מרתק עם נשיא הבורסה ליהלומים ניסים זוארץ, מנכ"ל הבורסה ערן זיני, וסגן הנשיא אשר אייזן, בו נפרסת בפנינו תמונת מצב של אחת התעשיות הגדולות בישראל | בסיומו אף יצאנו לסיור בתוככי הבניין מהשמורים ביותר בישראל (כיכר מגזין)
לראשונה בבני ברק, ובציבור החרדי בכלל, הושקה תוכנית לסיוע לנשים מעל גיל 60 בשוק העבודה | בכנס ייחודי, שנערך השבוע בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה עם עיריית בני ברק, נחשפו בפני המשתתפות מגוון אפשרויות התעסוקה הקיימות במשק, תוך התאמה לאורח החיים החרדי (חרדים)