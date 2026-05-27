לאחר הצלחת ניסוי בשטח בגרמניה, חברת הרובוטיקה הבריטית Humanoid מאיצה את המעבר ממו"פ לייצור תעשייתי רחב | שיתוף הפעולה עם Bosch ושפלר נועד להביא את הדור הבא של רובוטים הומנואידיים אל קווי הייצור והלוגיסטיקה באירופה (טכנולוגיה)
עצים המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
בשנים האחרונות מתפתחת תעשייה גדולה ומשומנת ששמה לה למטרה "לנצח את המוות" והיא עושה זאת בעזרת AI | כך אדם שמת הופך להיות בוט שניתן לשוחח איתו, לפעמים ממש במראה וקול של הנפטר, ולהרגיש כאילו הוא עדיין חי | הנושא מעורר מחלוקות קשות, הן מבחינה אתית והן מבחינה משפטית, וגם ליהדות יש מה לומר בנידון (מגזין כיכר)
חברת המזון הבינלאומית פוראטוס מבלגיה מתכננת להשיק בשוק האמריקאי עד סוף השנה הבאה שוקולד חדשני המבוסס על קקאו מתורבת - תוצר של חקלאות תאית המייתר את הצורך בגידולי קקאו מסורתיים | המהלך, שנולד משיתוף פעולה עם הסטארט-אפ הקליפורני California Cultured, מסמן צעד ראשון בהפיכת טכנולוגיה מעבדתית למרכיב מסחרי בתעשיית השוקולד העולמית (בעולם)
חוקרים הצליחו ליצור לראשונה תרכובת נדירה של שלושה אטומי אלומיניום מסודרים במשולש - מבנה בעל תגובתיות יוצאת דופן שעשוי לשמש כקטליזטור ירוק וזול להפקת כימיקלים, במקום מתכות יקרות כמו פלטינה ופלדיום (בעולם)
יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (רכב)
חברת Dobot הסינית, הידועה עד כה בייצור זרועות רובוטיות לחינוך ולתעשייה, הציגה בכנס שנערך לאחרונה בפרנקפורט פיתוח מרשים של רובוט שנשלט מרחוק ומחקה את תנועותיו של האדם ששולט בו | החברה, אותה מייבאת לישראל חברת פנדולום טק בראשות המנכ"ל רמי גל, התקדמה בצעדי ענק וכיום ממוקמת כחברה מספר 2 בשוק הצומח של זרועות רובוטיות לתעשייה וחינוך | צפו (טכנולוגיה)
פסולת בעלי חיים ימיים הופכת לחומר גלם מהפכני לרובוטים בי-היברידיים: חוקרי EPFL מנצלים שלדים חיצוניים של לנגוסטין שנשארו כדי לבנות זרועות אחיזה, סנפירים רובוטיים ומנגנונים קלי-משקל - צעד חדשני ברובוטיקה בת־קיימא המשלבת מחזור, הנדסה חכמה והשראה מעולם הטבע (בעולם)
החיפוש של גוגל כבר מזמן לא רק מספק תשובות לשאלות – הוא הופך לחלק בלתי נפרד מהחשיבה, מקבל הקשרים, ומבין כוונות. כך גוגל מתקרבת עוד צעד להפוך למוח המשלים של כל אחד מאיתנו, עם טכנולוגיות מתקדמות שמבינות אותנו טוב יותר מאי פעם | האם יש לנו לחשוש מפני העתיד? ואיך כל זה משפיע על הזכרון שלנו? (טכנולוגיה)
מדוע בחרו יהודים במשך שנים לעסוק בענף היהלומים? מה ההשפעה שלהם בתחום? וגם, מה צופן העתיד לתעשייה הגדולה הזו | ריאיון מרתק עם נשיא הבורסה ליהלומים ניסים זוארץ, מנכ"ל הבורסה ערן זיני, וסגן הנשיא אשר אייזן, בו נפרסת בפנינו תמונת מצב של אחת התעשיות הגדולות בישראל | בסיומו אף יצאנו לסיור בתוככי הבניין מהשמורים ביותר בישראל (כיכר מגזין)
ענקית המשאיות סקניה מקבוצת פולקסווגן משתפת פעולה עם חברת הכרייה האוסטרלית פורטסקיו לפיתוח משאיות אוטונומיות שיובילו מטען של 240 טון ללא נהג • הטכנולוגיה צפויה להגביר את היעילות והבטיחות במכרות תוך צמצום הצורך בנהגים אנושיים • הניסויים יחלו במערב אוסטרליה בסביבה מבוקרת ללא תנועת הולכי רגל (רכב)
מי היה מאמין: התעשיין האנטי חרדי סטף ורטהיימר, וראש מועצת תפן החרדי צביקה כהן, משתפים פעולה. אתמול הם הרימו יחדיו כוסית לרגל השנה החדשה ● כהן מסתבר, זוכה להערכה מקצועית רבה אצל סטף ורטהיימר ואנשי צוותו, ובשנה האחרונה קידם פרויקטים גדולים במקום (כלכלה, בארץ)
במועצה המקומית תפן עורכים כנס השתלמות מקצועית למנהלי משאבי אנוש מענף התעשייה. ראש המועצה צביקה כהן: "אנו רואים את תפקידנו כשליחות למען התעשייה. במסגרת פעולותינו, אנו מציעים לאנשי המקצוע, הכשרות והעשרות מקצועיות ברמה גבוהה" (כלכלה, בארץ)