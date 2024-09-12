תפוח חתוך נראה מושלם על שולחן החג - עד שעובר קצת זמן. פתאום הקצוות מתחילים להצהיב, אחר כך להשחים, והצלחת היפה שהכנתם מראש כבר נראית הרבה פחות חגיגית. אז בדקנו מה באמת עומד מאחורי הטריקים הכי נפוצים ברשת: מים, לימון, דבש, מי מלח - וכמובן תפוח אחד שלא קיבל שום טיפול. ההבדלים בין השיטות היו הרבה יותר גדולים ממה שאפשר היה לחשוב (אוכל)
פריך, מתוק ועמוס בחומרים מזינים, התפוח הוא פרי שזכה למקומו כמרכיב עיקרי במטבחים ברחבי העולם. מחטיף טעים ועד למרכיב המככב באינספור מתכונים, תפוחים מביאים טעם ושורה ארוכה של יתרונות בריאותיים. בואו לחקור את נפלאות הפרי הנצחי הזה, מערכו התזונתי ועד למגוון הדרכים שניתן ליהנות ממנו בבישול ואפייה (אוכל)
אספקת הדגים הממוצעת בישראל היא כ-9 ק"ג לנפש דגים בשנה. בשבוע הקניות לחג עולה הצריכה הממוצעת של הדגים ברשתות השיווק בכ-73% | לרגל ראש השנה: נתוני הצריכה הכי מסקרנים של כל המאכלים המובילים שיונחו על שולחן החג בקרוב: דגים, בשר בקר, עוף, רימונים, תפוחי עץ ויין | חדשות, מעניין