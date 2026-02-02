תפוח חתוך נראה מושלם על שולחן החג - עד שעובר קצת זמן. פתאום הקצוות מתחילים להצהיב, אחר כך להשחים, והצלחת היפה שהכנתם מראש כבר נראית הרבה פחות חגיגית. אז בדקנו מה באמת עומד מאחורי הטריקים הכי נפוצים ברשת: מים, לימון, דבש, מי מלח - וכמובן תפוח אחד שלא קיבל שום טיפול. ההבדלים בין השיטות היו הרבה יותר גדולים ממה שאפשר היה לחשוב (אוכל)
בדיקות שנערכו ב‑13 מדינות מצאו כי 85% מהתפוחים שנמכרו בסופרמרקטים מכילים שאריות של כמה חומרי הדברה שונים - חלקם מסווגים כחומרים מסוכנים במיוחד | מומחים מזהירים: הרגולציה באירופה עדיין מתעלמת מהשפעתם המצטברת של "קוקטיילי הרעלים" (בריאות)
בינינו, עם כל הכבוד לערמות של הפירות היבשים, הלב תמיד מחפש איזה ביס של שוקולד. אז השנה החלטתי לעשות מעשה ולחבר בין הפירות המוכרות לבין הפינוק שאנחנו באמת רוצים ליד הקפה | היופי פה הוא הניגודיות - הקרירות של התפוח הטרי מול השוקולד שנמס בפה, והקראנץ' של הפקאנים שסוגר את הכל (אוכל ומתכונים)
בראש השנה מתחשק לפתוח שנה מתוקה באמת וזה בדיוק הקינוח שיעשה את זה. שכבות של תפוחים מקורמלים עם ניחוח חגיגי, קצפת אוורירית שנמסה בפה, וקראנץ’ חלומי שמוסיף את הנגיעה המושלמת. זה מסוג הקינוחים שכולם יחסלו עד הפירור האחרון, וישאירו טעם של “רק עוד אחד ודי” (אוכל ומתכונים)
מסע מרתק אל תוך עולם היתרונות הבריאותיים והשימושים המגוונים של חומץ התפוחים: מחקרים פורצי דרך, יתרונות מוכחים והמלצות מעשיות לשימוש במטבח, בטיפוח ובניקיון הבית | כל מה שצריך לדעת על המשקה הפלאי שכבש את עולם הבריאות הטבעית (בריאות)
כדי לשמור על טריותם,
תפוחים מרוססים לעתים
קרובות בחומרים שעשויים להיות ממקור לא
כשר - קיימת מחלוקת הלכתית
לגבי כשרות חומרי הריסוס | בכתבה זו נבחן את
ההנחיות לקילוף תפוחים,
תוך הבחנה בין תפוחים
מיובאים לתפוחים תוצרת הארץ (יהדות)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", לכבוד התנור החדש באולפן, מורן פינטו מפנקת בקינוח אלגנטי של בצק עלים ותפוחים מסוכרים. (ניתן להוסיף צימוקים או אגוזים). שימו לב! אין צורך ליצור בצק מאפס, פשוט קונים, מפשירים במקרר ומכינים (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
הקינוח הדרום אמריקאי הזה הוא בעצם כמו פאי תפוחים, רק ללא בצק. ניתן לשלב אותו עם כל דבר: עוגת שוקולד / גבינה, פנקייקים, וופלים, דייסת קוואקר, גלידה ועוד. השתמשו בסוג התפוחים האהוב עליכם, זה לא באמת משנה. ותוכלו להשאיר אותם בקליפתם ולקבל מרקם פריך יותר (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו משלבת בין שני קצוות - תפוחים מתקתקים ודג סלמון שאנו מכירים כמלוח. הפעם, הוא מקבל לתוכו את טעמם המסוכר והתוצר הסופי: מנה מיוחדת וטעימה בטירוף שתגרום לכם לחשוב מחוץ לקופסא (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
בין אם הם מגיעים בפשטידות, בטארטים, בגאלטים או כפלחים טריים - אנחנו אוהבים תפוחים בכל דרך שלא תהיה. למרבה המזל, הפרי הטעים הזה זמין לנו בכל עונות השנה ומלא בערכים תזונתיים, מה שהופך אותו לסופר-פוד אמיתי. הצטיידתם בתפוחים לבית? הגיע הזמן שתדעו איך לאחסן אותם נכון ולא תאלצו להיפרד ממחצית הכמות שקניתם בטרם עת (מדריך, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון קליל לגלידה ביתית מתוקה בטעם תפוח עם טאצ' של קינמון וזילוף של דבש שמשתלב נהדר עם הכל. הוסיפו ריבועי בצק עלים אפויים עם אבקת סוכר בזוקה מעל ויש לכם קינוח מושלם לראש השנה (מתכונים לראש השנה, אוכל)