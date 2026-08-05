קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בבריכה, בים ובמסלולים: האם מותר להתפלל ולברך בלי חולצה או עם מכנסיים קצרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פרשת השבוע ותפילתו של משה רבינו: הזכרת שם החולה, והאם אפשר לשנות את הפסוק מלשון נקבה לזכר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשיעור שמסר חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין למקורביו, עורר על התופעה של אנשים הבוחרים לנסוע ברכבם לבית הכנסת, במקום ללכת כמה דקות ברגל, והתבטא עליהם 'הם מבזים את האלוקים'! | צפו בתיעוד המרתק ממעון הרב באדיבות מערכת דברי חמד (חרדים)
בעקבות הקורבנות המופיעים בספר ויקרא, נעסוק השבוע בשאלה האם חובה לומר את נוסח הקורבנות לפני התפילה בבוקר | נראה את מחלוקת הפוסקים, האם אפשר להביא קרבן חטאת כנדבה, שאלה המשליכה על מחלוקת הפוסקים האם ניתן לומר לאחר קריאת פרשיית החטאת 'יהי רצון כאילו הקרבתי קרבן חטאת', והאם ניתן להתפלל מוסף כנדבה? (פרשת השבוע)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקות בתפילה: האם מותר להפסיק באמצע קריאת שמע או תפילת העמידה? ואיך ממשיכים את התפילה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)