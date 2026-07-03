הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
לקיים בנו חכמי ישראל: כלל ישראל מתבקשים להעתיר בתפילות ובתחנונים לפני בורא כל יצור, למען רפואתו השלימה של גדול המתמידים בדורנו, הגאון האדיר רבי חיים ברמן, המאושפז בבית החולים מזה תקופה ארוכה, ובשעות האחרונות הוחמר מצבו (חרדים)
לאחר שבועות מורטי עצבים של אשפוז, חרדה ותפילות ברחבי העולם היהודי, שוחרר אתמול ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק מבית החולים • המקורבים מבהירים: ראש הישיבה עדיין חלש ולא ישוב למסור שיעורים בתקופה הקרובה • מחר עצרת תפילה בקבר רחל (חרדים)
לקרוע שערי שמיים: דאגה עצומה בעולם התורה בעקבות תפנית חדה לרעה במצבו של הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק • ראש הישיבה כבר היה בהליכי יציאה מבית החולים לאחר הטבה משמעותית, אך בשעות האחרונות חלה הידרדרות פתאומית והוא הובהל בשנית לטיפול נמרץ • שמו לתפילה רבי אברהם יהושע בן עטיל (חרדים)
דאגה עמוקה בעולם התורה בעקבות מצבו הרפואי הקשה של הגאון רבי חיים ברמן, המתמיד הגדול בדורנו, ומוותיקי הגאונים בגבעת הישיבה זה למעלה משבעים שנה • במכתב חסר תקדים קוראים ראשי ישיבת פוניבז' לבחורים ולבוגרים לקבל קבלות רוחניות ולהקדים בכל יום רבע שעה לפני הסדרים: "נחסר מהישיבה הצדיק שמתחזקים על ידו" •המכתב המלא (חרדים)
דאגה עצומה בעולם החסידות: בעקבות חולשה נוראה שתקפה את האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, אלפי החסידים נקראו להעתיר בתחנונים לרפואתו | הערב, תלמידי הישיבה יערכו תפילת רבים בעיר הקודש טבריה על ציון הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביום ההילולא (חסידים)
דאגה עצומה בעולם החסידות והחסד נוכח ההתדרדרות החמורה במצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, המאושפז בשבועות האחרונים • בשעה האחרונה חלה קריסת מערכות, ובחצרות החסידים קוראים לציבור לקרוע שערי שמים לרפואת רבי יצחק אריה בן חנה (חסידים)
העתירו בתפילות, המקובל הגה"צ רבי רחמים עטיה, מראשי ישיבת המקובלים "נהר שלום", פונה בערב שבת לבית החולים לאחר שעבר החייאה ומצבו מוגדר קשה • במהלך השבת חל שיפור קל ומצבו התייצב, אך הוא עדיין מורדם ומונשם • הציבור נקרא להעתיר בתפילות עבור רבי רחמים בן ג'מילה לרפואה שלמה (חרדים)
העתירו בתפילות: הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק, פונה היום בבהילות לבית החולים לאחר שחש בליבו | תלמידיו וכלל ישראל, נקראים להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של רבי אברהם יהושע בן עטיל (חרדים)
דאגה בעולם התורה הספרדי: הגאון רבי שלום ביתאן, ראש ישיבת 'דעת חיים' וחבר ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, אושפז בעקבות חולשה ויעבור הבוקר הליך כירורגי • שמו לתפילה: רבי שלום בן אסתר ליזת בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
דאגה בעולם הישיבות: הגאון רבי יעקב יהודה סלומון, משגיח ישיבת 'תפארת יעקב' בגייטסהד ובנו של המשגיח המיתולוגי מלייקווד זצ"ל, התמוטט לפתע במהלך מסירת שיחתו השבועית בפני התלמידים | בבית החולים אובחן שבץ מוחי חריף המלווה בדימום | שמו לתפילה רבי יעקב יהודה בן מרים (חרדים)
העתירו בתפילות: בעקבות הרעה קשה במצבה של הרבנית הצדקנית מראחמיסטריווקא, אלמנת האדמו"ר מראחמיסטריווקא זצ"ל ואחותו של האדמו"ר מסקווירא, בשעה האחרונה כל בניה האדמו"רים ובנותיה הרבניות הוזעקו בדחיפות לבית החולים • הציבור נקרא לקרוע שערי שמים לרפואת הרבנית מרים בת טראנא (חסידים)
רבנים, ראשי ישיבות ומאות מתושבי העיר בני ברק, השתתפו השבוע בעצרת תפילה והתעוררות לרפואת המקובל הגה"צ רבי דוב בן שושנה קוק, לאחר שלא נרשמה פריצת דרך במצבו • חמיו, חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הציג שאלה הלכתית מפי חתנו ופרץ בבכי חונק גרון במהלך ה'מי שבירך': "להחלימו, לרפאותו ולהחיותו" • צפו בתיעודים (חרדים)
דאגה בעולם התורה בארץ ובתפוצות נוכח מצבו הרפואי של המקובל הגה"צ רבי דב קוק | אמש, בסיום שיעורו המרכזי, פנה חותנו הגדול, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אל לומדי השיעור ובדברים חמים ונשגבים תיאר את דמותו האצילית של חתנו, וביקש מהם להרבות בתפילות לרפואתו השלמה, תוך שהוא מדגיש כי הדור זקוק לו | צפו בתיעוד (חרדים)
מסע הקודש הבלתי נשכח של האדמו"ר מסאטמר, יחד עם צמרת נגידי ומחזיקי מוסדותיו הקדושים במונרו, הגיע לשיאו בשבת היסטורית ומרוממת על אדמת פולין • מסע התפילה בצאנז, הכנסת ספר התורה המרגשת, סכומי העתק שנתרמו בקריאת התורה ומעמד "עיר מלוכה" המפואר במוצאי שבת | סיקור מלא ומרהיב מהמסע המלכותי (חסידים)
דאגה בקרב חצרות הקודש לבית רוז'ין, זקן אדמו"רי השושלת בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, אושפז בשנית לאחר שעבר התקף לב • האדמו"ר, שסבל מחולשה מאז ל"ג בעומר, לא השתתף הערב בשמחת התנאים של נכדו בירושלים • העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה (חסידים)
דאגה בעולם היהודי: כוחות ההצלה הוזעקו לביתו של הגאון הישיש רבי דוד מיכאל שמידל ברחוב רש"י בבני ברק • בדקות אלו מבוצעות בו פעולות החייאה מתקדמות לאחר שהתמוטט • שמו לתפילה: רבי דוד מיכאל בן מרים לרפואה שלמה (חרדים)
המונים מאחינו בני ישראל מתאחדים בימים אלו בתפילות נרגשות לרפואת הרבנית הצדקנית ממעז'בוז', מרת רחל בת בתיה, הנמצאת במצב קשה בבית החולים • בעלה, האדמו"ר הנערץ, שבת לצד מיטתה ב'מעיני הישועה' ויוצא בקריאה נרגשת: "להרבות בתחנונים ובמעשים טובים" • הציבור מתבקש לעורר רחמי שמיים מרובים (חסידים)
שבוע לאחר הניתוח הגורלי, העסקן הנודע הר"ר אהרן יקטר מבקש להודות לאלפים שהעתירו עבורו | יקטר משתף בתחושותיו ממיטת חוליו "זה נס גלוי, ראיתי בחוש את כוחן של התחינות" • המשיכו להעתיר לרפואת אהרן בן רבקה (חרדים)
לאחר ימים של חולשה רבה של האדמו"ר מבעלזא, בקו הפנימי בחסידות מעדכנים בשם בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח על הטבה במצבו • גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך תפילת 'מי שברך' לרפואתו, מחותנו גאב"ד מאקווא העתיר בציון רבי מאיר בעל הנס, ואלפים קרעו שערי שמיים בקרעסטיר • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)