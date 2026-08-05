מכות בבית הספר על שם משפחתו היהודי, שתיית אלכוהול, עלייה לישראל - ולפני ארבע שנים, חלום אחד מסתורי ששינה הכל | סמיון גרפמן, מתארח בתוכנית "השם אחד" לשיחה יוצאת דופן עם יוסי עבדו | הוא מספר על המסע מחושך לאמונה, הקשר המפתיע בין הילדים שלו לבורא עולם, הנחת התפילין הראשונה, ומצהיר: "התורה תהיה פה 4,000 שנה אחריהם" • צפו בריאיון (השם אחד)
מהלך גמר המונדיאל בניו ג'רזי, הקימו בחורי חב"ד דוכני תפילין מחוץ לאצטדיון. עם סיום המשחק, נרשמו רגעי שיא מרגשים כאשר יהודי כבן 50 מארגנטינה הניח תפילין לראשונה בחייו, וחגג בר מצווה מאוחרת לצלילי "עם ישראל חי" יחד עם עשרות יהודים נוספים שהצטרפו למעמד | צפו (חרדים, בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הנחת תפילין בתשעה באב: מנהגו של מרן זצ"ל, ומה יעשה מי שנקלע לבית כנסת שלא מניחים בו תפילין? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
השגחה פרטית מצמררת בקצה קפריסין: בחור אוקראיני בן 23 הגיע לבית חב"ד בעיירה המבודדת לאצ'י מתוך סקרנות והצהיר כי אינו יהודי, למעט אימו. השליח, הרב מענדי ליפסקר, קלט מיד את "הנקודה היהודית", והעניק לצעיר חגיגת בר מצווה מאוחרת ומרגשת עם הנחת תפילין ראשונה בחייו (יהדות)
משרד החינוך מסדיר בחוזר מנכ”ל לראשונה את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים | המדיניות החדשה מבטיחה את האפשרות לכל תלמיד המבקש להניח תפילין לעשות זאת | שר החינוך, יואב קיש: "הנחת תפילין במדינת היהודים היא לא נושא למחלוקת או לפרשנויות מקומיות. היא זכות יסוד, מסורת בסיסית וגאווה לאומית" (חדשות)
רגעי קודש של התעלות היו מנת חלקם של בחורי סאטמר, שזכו אתמול לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר כשהניח לראשונה את התפילין העתיקים מירושת אבותיו, שנפלו בחלקו 20 שנה לאחר הסתלקות אביו ה'ברך משה' זי"ע | וגם, ההנהגה המפעימה מגיל בר המצווה והטיסה במטוס הפרטי לקנדה • תיעודי קודש נעלים (חסידים)
במשך דורות רבים היה אפשר למצוא כמעט בכל בית יהודי את אותה התמונה. הטלית מונחת בארון לצד התפילין, עטופה בכיסוי פשוט ששימש בעיקר לשמירה בסיסית. בעולם שבו העיקר היה עצם קיום המצווה, מעטים הקדישו מחשבה לנראות של הכיסוי או לאיכות החומרים שמהם הוא עשוי. אך בשנים האחרונות, בתוך הציבור הדתי והחרדי עצמו, מתחולל שינוי שקט ומעניין במיוחד. יותר בני תורה, משפחות ואברכים מחפשים כיום תשמישי קדושה שיבטאו לא רק שימושיות, אלא גם כבוד למצווה, הידור ואסתטיקה מכובדת המתאימה לרוח הבית היהודי
איך קבוצת אינדיאנים בהרי האנדים גילתה יום אחד את התנ"ך והחליטה לשמור שבת? מדוע הם הקימו קיבוץ בשם "חברון" בלב הג'ונגל המבודד? ומה קרה ביום שבו עשרות מבני הקהילה עברו ברית מילה המונית? לקראת חג מתן תורה, אלי גוטהלף יצא למסע בעקבות סיפורו המרגש של גמליאל שילה – יזם, הייטקיסט ומרפא פרואני שהתגייר. צפו (מיוחד)
איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הרסו הלילה מבנים בחוות כוכב יהודה שבגוש עציון, בפעם ה-33 מאז הקמתה. עם עזיבת הכוחות, נדהמו התושבים לגלות כי לצד הריסת המבנים והחרמת ספרי קודש, הושחתו לחלוטין תפילין של אחד התושבים על ידי דחפור (בארץ)
מהו הסוד המסתורי של המשקפיים הלבנים שכבשו את המדינה? למה האיש שמופיע בכל פריים בטלוויזיה מסרב לשבת לאכול במסעדות, ואיך הפך ילד שגדל במחסור בקריית אתא לדמות הכי אופטימית ברשת? אלי גוטהלף בשיחה מטלטלת עם תומר שלומי על הדרך הקשה מהרחוב ועד ללב הקונצנזוס. (כיכר FM)
חתן בר מצווה שערך צילומים בפארק ליד עיירת מונסי בארה"ב, שכח את התפילין החדשות על ספסל בודד • בזכות תושייה של מתנדב 'חברים' ושילוב בין המוקדים – האבידה הושבה לבעליה רגע לפני שקיעת החמה של ערב שב"ק • "הבחור אפילו לא ידע שהן חסרות" (חרדים)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת תצווה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ - ממה היתה עשויה הבטרייה של החושן שלבש הכהן הגדול?וגם, מדוע אנחנו מצווים להניח תפילין גם על היד וגם על הראש, ולא מספיק להניח רק על הראש? | צפו (יהדות)