רס״ן (מיל׳) הראל בירנשטוק הי״ד ורס״ם (מיל׳) תמיר וקנין הי״ד נפלו מפיצוץ מטען בכפר מג׳דל זון שבדרום לבנון • ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בתקרית | פרטי התחקיר הראשוני |בתגובה, צה"ל תקף מטרות טרור בדרום לבנון (צבא וביטחון)
נהג אוטובוס של חברת סופרבוס הותקף הלילה בקו 2 בירושלים על ידי מספר בני נוער שהחלו להכות בדפנות האוטובוס כשעצר ברמזור אדום | הנהג פתח את החלון וספג וחבטות קשות, שבעקבותיהן איבד את ההכרה למספר דקות ונשברו ארבע משיניו | הנהג נחלץ מהצומת ויצר קשר עם המשטרה, לאחר מכן, פונה לקבלת טיפול רפואי (בארץ)
בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בשיתוף יל"פ איילון ושירות הביטחון הכללי, עצרו תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, החשוד כי ניפץ באמצעות אבנים את זגוגית הכניסה למשרדי חדשות ערוץ 12 בתל אביב והותיר במקום מכתב איומים שכוון כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת. מעצרו של החשוד מתבצע בתום חקירה מאומצת שהייתה תחת צו איסור פרסום והובילה לאיתורו וללכידתו (בארץ)
אין קו אדום: בעוד עם ישראל מבכה את חורבן הבית בשל שנאת חינם, חבורת פורעים סערה לתוך השיעור של הגרא"מ פייבלזון, קיללה והפריעה לאמירת הקינות | לאחר שבשבוע שעבר הותקף פיזית, השנאה חצתה כל גבול | התלמידים בזעם: "מי ששותק עכשיו – מכשיר את האלימות הבאה" • צפו בתיעוד (אקטואליה)
תושבת שכונת קראון הייטס שבברוקלין הותקפה באלימות קשה בתוך ביתה על ידי שודד חמוש שהתחזה לעובד חברת החשמל והגז | בעלה של האישה, שזיהה את המתרחש בזמן אמת דרך מצלמת האבטחה, מיהר למקום, נאבק בתוקף והצליח לחלץ את אשתו ותינוקה | בתום מרדף של ארגון ה'שומרים' והמשטרה, נעצר החשוד – עבריין סדרתי בעל עשרות הרשעות קודמות. האישה פונתה לבית החולים ומצבה יציב (אקטואליה, חדשות חרדים)
מטוסי קרב של ארצות הברית ביצעו הלילה תקיפות נגד יעדי טרור של המשטר האיראני | צבא ארה"ב פרסם תיעוד ועדכן התקיפות בוצעו על 10 מטרות צבאיות איראניות בעקבות מתקפת הכטב"מים של איראן על M/T Kiku" | צפו (בעולם)
תושב חיפה בן 37, שסירב להזדהות בפני שוטרים והובא לתחנה לצורך בירור זהותו, תקף באגרופים חוקרת משטרה שזיהתה אותו, סמוך למבנה התחנה. בסוף השבוע הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום פלילי חמור בגין המעשה. במשטרה מדגישים כי יגלו אפס סובלנות | הפרטים (בארץ)