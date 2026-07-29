פיקוד המרכז האמריקני הודיע על סיום גל תקיפות נוסף נגד יעדים צבאיים באיראן | לראשונה בסבב זה נפגעו מטרות באזור הבירה טהראן | טראמפ שוקל אפשרויות הסלמה כולל שליחת כוחות קרקעיים | איראן תקפה בסיסא מריקאי בכווית (חדשות, בעולם)
צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | לפי הדיווחים, התקיפות האמריקניות נועדו גם לשחוק את מערכי ההגנה של איראן ולהכין את הקרקע לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה יותר | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)
חיל האוויר תקף את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' | תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים | המקום הושמד לחלוטין בתקיפות (בארץ)
צה"ל המשיך בגל תקיפות בטהרן וביירות | בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון | פיקוד העורף הסיר את ההנחיה לשהות בסמיכות למרחב המוגן בצפון | טראמפ: "נסיים את העבודה באיראן, לא רוצים לחזור לשם כל שנתיים" • כל עדכוני המלחמה (אקטואליה)
תושבים בטהראן סיפרו על לילה קשה במיוחד של הפצצות אמריקניות וישראליות על הבירה | "הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהראן", אמר אחד מהם | מקור המעורה בתוכניות הלחימה אמר כי צה"ל מנסה לגרום נזק מקסימלי לאיראן, כל עוד קיים חלון הזדמנויות לפעולה (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים בקרוב | לדבריו, "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר" | טראמפ נשאל על מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש, ואמר: "אין לי שום מסר עבורו, כלום" (בעולם)