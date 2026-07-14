הוועדה לענייני טכנולוגיה 'גור בשלמות' פרסמה הוראות מיוחדות לבחורי חסידות גור לתקופת בין הזמנים, הכוללות הגבלות על שימוש בטלפונים סלולריים, צפייה בסרטים וסרטונים, שמיעת שירים והאזנה לקווי תוכן | הפרטים המלאים (חסידים)
כללים חדשים בישיבת "חברון גאולה": תלמיד שיפר התקנון - ייזרק מהישיבה. מסתמן: משכנה של הישיבה יועתק במהלך חודשי הקיץ לשכונת רמות. ל"כיכר השבת" נודע כי מהלך העברת הישיבה לשכונת רמות לא יצא אל הפועל כבר בתחילת זמן קיץ, מאחר והמשא ומתן לשכירת מבנה עבור הישיבה טרם הושלם, בין היתר בשל מחסור בבית מדרש מתאים עבור התלמידים
לאחר שהחינוך העצמאי הודיע כי יציית להוראות בג"צ, הוא שיגר תקנון חדש, עליו יצטרכו לחתום הורים המעוניינים שבנותיהן ילמדו בבית-הספר "בית יעקב". העותרים השיבו היום בחיוב לתקנון החדש. בתקנון, שהגיע לידי "כיכר השבת" שורת הוראות ובניהם: איסור על הבאת מאכלים שאינם בכשרות "העדה". צפו בתצלום (חינוך)