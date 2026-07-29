האדמו"ר מסאטמר הגיע השבוע לביקור בסניף כיתות ט' וראה את הבחורים חובשים כובעי 'קסקט' • האם מה שהחל כיוזמת 'פורים רב' עשוי להפוך לתקנה קבועה שתחסוך להורים אלפי דולרים? • בעקבות מודל החיקוי המוצלח של עשרות הישיבות בארץ שהחלו לנהוג כך • כל הפרטים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במתחם האולמות המפוארים "עדן יואל" ו"עדן אלטא פיגא" בווילאמסבורג| האדמו"ר עקב מקרוב אחר קצב העבודות המואץ להשלמת היכלי הפאר, שיועמדו לטובת ציבור החסידים במחירי תקנות מוזלים במיוחד | האולמות הונצחו לשמם ולזכרם הטהור של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זיע"א והרבנית הצדקנית ע"ה (חסידים)
ענקית הסטרימינג מכריזה על מדיניות מקיפה הכוללת מנגנוני סינון ספאם, חובת גילוי בתהליך היצירה והגנה מוגברת מפני זיופים קוליים, בתגובה לשערוריות אחרונות בשוק ולגידול חד ביצירת תוכן מוזיקלי מבוסס AI (טכנולוגיה)
עו"ד אביר קארה שפועל בתחום התביעות הייצוגיות בריאיון מיוחד לתכנית 'דבר ראשון', שבו דיבר על הנתונים והסיפורים הכואבים מאחורי תעשיית התביעות | למה המגזר החרדי סובל במיוחד ועל אלו שטויות תובעים מיליונים? (דבר ראשון)
בלי אירועים משפחתיים: התקנות לבחורי ישיבה בגור | יש מנהיג לפלג הירושלמי: מעמד ההכתרה התקיים בביתו | השר החרדי מפתיע: בלי רפורמה - לא יהיה חוק גיוס" | סליחה ומחילה" - תיעוד עצוב מאוסטרליה | אושר בלי עושר: מודיעין עילית מובילה את דו"ח העוני (מעייריב)
ברוב פאר והדר חנך האדמו"ר מבאבוב את אולמות השמחה 'אהלי פריידא' ע"ש אמו הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, אשר בבנין התלמוד תורה החדש של החסידות בבורו פארק | הרבי קבע מזוזות, וסייר עם העוסקים במלאכה בכל ירכתי האולמות (חסידים)
תיעוד מעניין, משמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מבאבוב, בן לחתנו הרה"צ רבי חיים דוד וקסמן דומ"ץ הקהילה במאנסי | כפי תקנות האדמו"ר לצמצום הוצאות השמחות לחסידים, משמש האדמו"ר עצמו כדוגמה, וה'בר מצווה' נערכה בחוג בני משפחת המלוכה בלבד, באולם מקומי במונסי (חסידים)
אלפי חסידי באבוב התכנסו השבוע לאור קריאת קודשו של האדמו"ר מבאבוב, לכינוס 'חיים של שלום', בה הציג לחסידים תוכניות חיסכון משמעותיות לשמחות במעונם | האדמו"ר יסד קרן עבור עזרה וסיוע למחותנים, בנוסף לאולם חתונות מפואר שהקימו ראשי החסידות במחיר מוזל (חסידים)
חסידות גור, היתה החלוצה בקביעת תקנות לצמצום ההוצאות בשמחות ובעיקר בחתונות | כעת היא ממשיכה לעדכן את התקנות, הפעם בצמצום הוצאות הנישואים המיותרות | בימים אלו נערכים כינוסים לכלל החסידים בהם מוצגות התקנות החדשות | בפנים: המחירון המלא לבעלי השמחות, לכל ההוצאות האפשריות (חסידים)