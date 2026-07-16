לראשונה, קיבלה הממשלה החלטה המכירה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל • ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח”כ משה גפני • ברשתות מבהירים: התקצוב בשלב זה חלקי בלבד, והמאבק לשוויון מלא יימשך (חרדים)
ל"כיכר השבת" נודע על מגעים להקמת עמותה שתחלק מלגות לאברכים ולסטודנטים בעקבות חילוקי הדעות סביב "חוק האברכים". ד"ר אילן זמיר, רופא חרדי בעל-שם התומך כבר במספר כוללי אברכים, עומד מאחורי היוזמה. "לתרום ולתמוך באנשים צעירים בתחילת דרכם זה מעשה חסד", הוא אומר (חרדים)