רגע לפני פיזור הכנסת, ועדת החינוך דהרה לאישור הצעת חוק להקמת מרכז הנצחה ומחקר בהיקף עשרות מיליוני שקלים. האוצר מתריע על העלויות הכבדות, אך חברי הוועדה נחושים להשלים את הליך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים (חדשות חרדים)
בפעם הרביעית ברציפות, יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מודיע על צמצום נוסף בתקציב הכנסת. סכום של 50 מיליון ש"ח יועבר לאוצר המדינה, מה שמביא את סך הקיצוצים המצטבר ל-376 מיליון ש"ח מאז תחילת כהונתו, תוך שמירה על תפקוד המשכן (פוליטי, בארץ)
בזמן שהשיח הציבורי והתקשורתי סוער סביב התקציבים לציבור החרדי, פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית והחשב הכללי באוצר לשעבר, מציג זווית שונה לחלוטין | מדוע הניסיון להפוך את החרדים ל"נטל הכלכלי" הוא ספין שנועד להגן על הטייקונים של המדינה | וגם הברכה שקיבל ממרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, והמירוץ הפוליטי | צפו בריאיון מרתק (דבר ראשון)
משרד הבריאות משיק את פרויקט "עוגן": תקציב ענק של 30 מיליון ש"ח יושקע בבתי החולים למען מוכנות לחירום. המטרה: העברת נתונים בזמן אמת על תפוסת מיטות, תשתיות ומידע קליני חיוני. בתי חולים שיעכבו את הביצוע יספגו קנסות כבדים (בריאות)
הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)
יו"ר דגל התורה תקף בחריפות את הדיון המחודש על תקציבי החינוך החרדי • "באותו יום אושרו 30 העברות, כולל שכרה של השופטת וילנר, ורק המשכורת של המורה החרדית נבחנת" | הדברים נאמרו בדיון על אישור מחדש של הכספים שהוקפאו בבג"ץ (חרדים)
בזמן שכולם עסוקים בדיווחים גורליים, יוסי עבדו מביא לכם את השטויות הכי פחות רלוונטיות של השבוע | מראש הממשלה שמתאמן על חיצים ועד שר ההגנה האמריקאי שמתכונן למועצת חכמי התורה | וגם: המלחמה הקרה בין "תומר משקף לבן" ללירן חולצה אפורה • צפו בפרקשל 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" |התוכנית המוצעת לארוז בחבילה אחת את חוק הגיוס עם הרפורמה המשפטית | האם הממשלה תצלח את האתגר? (פוליטי)
פאנל 'כיפות שחורות' השבועי מתכנס ב'אולפן כיכר' לדיון נוקב על עתיד המגזר החרדי | הדילמה הדרמטית על תמיכה בתקציב גם בלי חוק הגיוס, היוזמה המפתיעה להקמת מפלגה של חרדים מודרנים, והעימות החזיתי על העוני במודיעין עילית והשאלה הנוקבת - מי אשם? | חברי הפאנל: אשר מדינה; אבי ארנטרוי; שלמה טייטלבוים ובני קמפינסקי • צפו בתוכנית המלאה והסוערת (כיפות שחורות)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'כיכר השבת', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השמיני והאחרון: למה הבנות החרדיות לא מתנדבות לצה"ל או לשירות לאומי? מדוע אתם מקבלים כסף מהמדינה? (חרדים)
בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב 2026 עברה בקריאה ראשונה | קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית | אגודת ישראל התנגדה: "לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי התורה" (בארץ)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס | "דגל התורה תעמוד על כך שחוק הגיוס יושלם בטרם קריאה שנייה ושלישית" (חדשות חרדים)
האם לא מצאו מועמד חרדי שישמש בתפקיד היועץ לרמטכ"ל? וגם: ההצלחה והכישלון של המפקד הפורש של חשמונאים אל"ם אבינועם אמונה | המבצע המטלטל להשבת גופתו של רן גואילי ז"ל | לומדי בית המדרש 'מעלות' חושפים איך הגמרא הופכת לכלי השיקום העוצמתי ביותר לנפש | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)