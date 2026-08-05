וועדת הכספים של הכנסת אישרה שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה, אך הבוקר, שופט העליון אלכס שטיין עוצר את העברת התקציבים | יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי: "את בג"ץ צריך לסגור" (חדשות)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
עימות חסר תקדים בין הדרג המקצועי במשרד האוצר ליו"ר האופוזיציה: החשב הכללי, יהלי רוטנברג, במכתב חריף ליאיר לפיד בעקבות העתירה לבג"ץ • "הצגת פרקטיקה מוכרת כ'מעילה' היא מסוכנת" • במרכז המכתב: הגנה על העברת התקציבים לישיבות והחשכ"ל מסביר: "גם שכר המורים ותשלומי המילואים מועברים כך" (פוליטי, חרדים)
השופטת יעל וילנר הודיעה על צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים לחינוך החרדי בסך מיליארד שקלים, והביאה לתגובה נזעמת מצד חברי הכנסת החרדיים | כעת הצטרף לקריאות המגנות גם שר המשפטים יריב לוין | השר קרא לחברי הכנסת החרדים לנקוט בצעדים נגד בג"ץ (חרדים)
שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר פרסמה צו ביניים שבו מקפיאה את העברת הכספים הקואליציוניים למוסדות החינוך החרדים בניגוד להחלטת ועדת הכספים שהתקבלה ברוב קולות בתחילת השבוע - בעקבות עתירת יש עתיד | גפני: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים (חרדים)
סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של התוכנית החדשה "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום - מחוק הגיוס, דרך עתירת השנאה ועד השוטר שהחטיף כאפה לילד, כל זאת לצד שלל פינות מרתקות ומאתגרות | חברי הפאנל: חיים עוזר ג'י - מ'הפלג'; כפיר היימן - ממפלגת 'המילואימניקים'; שוקי סלומון - אושיית רשת חרדית שמרבה אהבת חינם ותא"ל במיל' ראם עמינח • צפו (חרדים)
עולם התורה נפגע מעצירת התקציבים, האם גדולי ישראל יצליחו למלא את החסר ולמה אי אפשר לגלגל את זה על ההורים | ההזויים שקברו את הסבתא בחצר כדי לקבל תקציבים | איך הגבנו כשהצופה ביקש מאתנו שנעזור לו לגנוב | הניתוח המדומיין שעזר להוריד במשקל ורץ ברשת מפתיע (דבר ראשון)
בצעד חסר תקדים, הקפיא ממשל טראמפ מעל 800 מענקי מחקר לאחר האשמות כי האוניברסיטה לא הגנה על סטודנטים יהודים וישראליים מהטרדות אנטישמיות בקמפוס, וכן פעלה על פי מדיניות קבלה מפלה | הצעד, הכולל השעיית תקציבים ממשרדי הבריאות, האנרגיה וקרנות מדעיות, הוביל להפסקת מחקרים, סכנה לאיבוד שנות עבודה מדעית ולחשש לפיטורי עובדים (בעולם)
חוק חדש שמקודם בימים אלו בקואליציה, צפוי להביא לפגיעה קשה ביותר של כ-80% בתקציבי עמותת חרדיות, סיוע לאברכים ושימור בתי כנסת | החוק מקודם על ידי חכי"ם במפלגת השלטון, במטרה לחתוך דרסטית את תקציב עמותת השמאל ובין הייתר צפוי לפגוע בעמותת הציבור החרדי (חרדים)
המחלוקת סביב הדרישות הממשלתיות לשינויים מבניים באוניברסיטאות: הקפאת מימון פדרלי בשווי מיליארדים, פגיעה אפשרית בקרן בשווי 53 מיליארד דולר, והמשמעות לגבי עתיד האקדמיה האמריקאית על רקע מחאות פרו-פלסטיניות והאשמות באנטישמיות בקמפוסים | הנשיא יצא למלחמה (בעולם)
בצל הביקורת הרבה בקרב נציגי הציבור החרדי על חוסר האחריות של השר גולדקנופף, בשל כך שסירב לתמוך בתקציב שמביא מאות מילוני שקלים עבור הציבור החרדי, "כיכר השבת" עם כל מה שקרה מאחורי הקלעים אמש, במהלך הדיונים עם נציגי משרד האוצר (חדשות)