מחבלים פתחו בשעות הצהריים באש לעבר סיור של צה"ל באזור הר חריף בגבול עם מצרים. חילופי אש התנהלו בין כוח צה"ל למחבלים. חייל צה"ל נהרג במהלך חילופי האש. שלושה מחבלים נהרגו מירי צה"ל. גבול הדרום אינו יודע שקט בחודשים האחרונים
תקרית ירי חמורה בדרום: חוליית מחבלים פתחה באש לעבר עובדים שעסקו בעבודות להקמת הגדר בגבול מצרים, לא הרחק מקדש ברנע, כוח צה"ל השיב באש לעבר מקורות הירי. אזרח שעובד במקום, נהרג. כוחות גדולים זורמים למקום מחשש להימצאות מחבלים נוספים ומחשש לחדירת מחבלים לשטח ישראל
(דיווח)
מלחמת הארגונים למניעת חילולי קברים מגיעה לשיא: אהרל'ה יקטר, איש "האגודה למניעת חילולי קברים" הותקף ברחובות בני-ברק על-ידי קבוצת סיקריקים. רכבו הוקף בפעילים זועמים שקראו לעברו קריאות נאצה וניסו לפגוע בו. התקרית נמשכה דקות ארוכות. צפו (חרדים, אקטואליה)