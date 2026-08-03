לראשונה בגזרה, כוחות צה"ל מגדוד ברדלס, יחידות שבס וצוותי טייסת 123 של חיל האוויר קיימו תרגיל ענק ומשולב שדימה תרחיש אימה של חדירת מחבלים חמושים אל תוך בית הסוהר, לצד אירוע נפגעים רבים וניסיון נועז לשחרור אסירים ביטחוניים (צבא וביטחון)
יחידת החילוץ המשטרתית אילת–אילות, תרגלה פינוי פצועים בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל | במהלך התרגיל תורגלו תרחישי חילוץ מורכבים, שכללו פינוי וחילוץ פצועים משטח תלול ומאתגר במיוחד, מגובה רב, באמצעות מסוק משטרתי וציוד חילוץ מתקדם | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)
התרגיל הצבאי "שאגת הארי" הנערך מתחילת השבוע במרחב יהודה ושומרון ובבקעה והעמקים נמשך זה היום השלישי | דובר צה"ל מדגיש כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב - אין חשש לאירוע ביטחוני | צפו בתיעוד (צבא)
התרגיל הצבאי "שאגת הארי" שהחל אמש במרחב יהודה ושומרון ובבקעה והעמקים - נמשך גם היום | במסגרת התרגיל מורגשת תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב, ובצה"ל מדגישים כי "אין חשש לאירוע ביטחוני" | צפו בתרגיל (צבא)