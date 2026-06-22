קרוב ל 120 שנה ש'שטיבלאך זכרון משה' פתוח לתפילה בפני כל יהודי, בכל שעה ובכל זמן | כעת יוצא מרכז התפילה העולמי של כלל ישראל למהלך רחב של שיפוץ, בנייה וחידוש | תחת הקריאה הירושלמית המוכרת "א צענטער" נקרא הציבור להיות שותף בפארו וכבודו של בית ה' (חרדים)
ללא רעש וצלצולים: מעמד "לחיים" סגור ומרגש התקיים במעונו הפרטי של האדמו"ר מסאטמר • הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן הפתיע עם תרומת ענק כפולה לאימפריית המוסדות בקרית יואל • שני חלקי ההנצחה הוקדשו לאביו, המשב"ק המיתולוגי ר' משה פרידמן • כל הפרטים מחלוקת המיליונים (חסידים)
יהודים בצפון קרוליינה הצטרפו למיזם התרמה יוצא דופן בשיתוף רופא ומסעדן פלסטינים, שמטרתו לסייע ליתומי המלחמה "בישראל ובעזה" | למרות חששות מוקדמים מזליגת כספים לחמאס, רב הקהילה הדגיש את מחויבותו של המיזם לחינוך לשלום ולדו-קיום (יהדות בעולם)
מה גרם לגביר לתרום לא פחות מבניין לישיבה הליטאית? | תחקיר 'כיכר השבת': קונסרבטיביים התחזו לתלמידי המנהיג הליטאי | "אל תהיו עבדים" - המסר של הגר"י כהן למעשנים | בית משפט נגד ת"ת בעלזא: סיקור נרחב מהפרשייה הכאובה | אלי ישי חושף לישי כהן - הסיבה שהגר"מ מאזוז זצוק"ל לא נכנס למועצת (מעייריב)
"כִּי הַמִּשְׁכָּן נִבְנָה, מִכָּל הַטּוֹב שֶׁנִּתְבָּרֵר - מִכָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל". אתה לא יכול להתחמק ולומר: איזה טוב יש בי? שטויות - 'בקטנה'! איחוד הטוב של כולנו - יבנה את בית המקדש! | מאמר על פרשת השבוע - פרשת תרומה מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
פרשת
השבוע – תרומה, אנו עוסקים בתרומתם של
בני ישראל לבניית משכן העדות |
התרומה צריכה להיות עם רגש "מכל
הלב"
אך לא רק |
האם בתרומה פשוטה יש מסירות נפש? וגם פירוש נאה ומתקבל
של מדרש פליאה מוכר ומפורסם (יהדות,
פרשת-השבוע)
פרשת השבוע,
תרומה,
אנו עוסקים בנדבת בני
ישראל לבניית משכן העדות |
האם תרומה היא משעה
שאוחז במטבע או שמא רק כאשר העני קיבל את
המטבע בידו?
| מרן הגר"ש
וואזנר בעל ‘שבט הלוי’ זצ"ל
דן בכך באריכות בשו"ת
שלו |
ומה התנאי שיש לעשות
טרם ניתן צדקה?
(יהדות פרשת-השבוע)
בעקבות פגישה במרה-לאגו והתחממות ביחסים: ענקית הטכנולוגיה מעניקה תרומה משמעותית לקרן ההשבעה של הנשיא הנבחר • היחסים בין השניים ידעו עליות ומורדות: מהשעיית החשבונות ברשתות החברתיות אחרי אירועי הקפיטול ועד להתנצלות על צנזורה בתקופת הקורונה • "נחמד שהוא נשאר מחוץ לבחירות", אמר טראמפ על צוקרברג