סערה ברשת בעקבות תיעוד שהעלתה עיתונאית חדשות 12, בו נראים נערים אוספים תרומות ל'הכנסת כלה' כשהם נחקרים בטון מלגלג על גיוס לצה"ל. לאחר ביקורת חריפה על פרסום פניו של קטין ללא טשטוש וטריקת דלת בוטה – הסרטון נמחק מהרשת |טויזר מסרה: "ניהלנו שיחה נעימה עם שני בני 18 שדפקו לנו על הדלת ושאלנו אותם למה הם לא מתגייסים". (בארץ)
בתוכנית "כיכר FM", מארח אלי גוטהלף את רו"ח יואל וינטרוב לשיחה שמנסה לעשות סדר ברפורמה החדשה בקבלות על תרומות ושואל: האם כל תרומה תיבדק, מה קורה למי שלא מדווח בזמן, ואיפה עובר הקו בין בירוקרטיה מעיקה למלחמה בהונאות? | האם סעיף 46 באמת מקל על התורמים או רק מסבך את העמותות, ומה הסיכון בתרומות מחו"ל ובכסף מזומן? | וגם: תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב עם השאלה שכולם שואלים - האם שלג בהרי המרכז עוד על הפרק? • האזינו (כיכר FM)
לאחר החשש במפלגות החרדיות מחוק העמותות החדש, שמטרתו למסות 80% מהתרומות של ארגוני שמאל שהם מקבלים מחו"ל, ועלול היה להשפיע על העמותות החרדיות המבוססות על תרומות מחו"ל, הערב דווח כי החוק לא צפוי לחול על עמותות חרדיות המקבלות תרומות זרות (חרדים)
קמפיינים מבריקים מול לחץ מיותר: ריאיון מרתק ומקיף עם יהודה גליקמן, שחי את עולם הישיבות ולוקח אותנו אל תוך עולם התתי"ם והקמפיינים של הבחורים | למה יש בחורים שנגררים לעמוד בצומת ואיך עוצרים את ההשפלה | וגם חיקוי מצויין של אריה דרעי ומידע מפתיע על ישיבת מיר | צפו בקטע מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
פרסום ראשון: ראש ישיבה מוכר השוהה כעת בחו"ל שיגר מכתב להגר"ד לנדו, והציג את שאלתם של מספר גבירים בנוגע לתרומות כספיות בזמן המלחמה, ושאל האם הם צריכים לעזור לחיילים או ללומדי תורה | התשובה המלאה בכתב ידו (חרדים)
קרוב לשלושים אחוזים מהעמותות בישראל הינן עמותות חרדיות שמרביתן עוסקות בתחום הרווחה | הציבור מאמין יותר לעמותות חרדיות - ותורם להן פי שלושה מסך התרומות לעמותות כלליות | למרות זאת, תקציב המדינה לעמותות החרדיות - קטן בעשרות אחוזים מהעמותות החילוניות | הנתונים המלאים (חדשות)