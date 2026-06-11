מדענים מאוניברסיטת אדינבורו הצליחו להמיר פלסטיק ממוחזר לתרופה L-DOPA המשמשת לטיפול במחלת פרקינסון – באמצעות חיידקים מהונדסים גנטית | החוקרים רואים בכך לא רק פריצת דרך רפואית, אלא גם דרך חדשה להתמודד עם בעיית הפלסטיק העולמית (בריאות)
חוקרים מסין גילו כי שינוי גנטי המסייע ליאקים ולצבי טיבט לשרוד באוויר הדל בחמצן של הרמה הטיבטית, מעודד תיקון של מעטפת המיאלין הפגועה במוח - תהליך שהפגיעה בו עומדת בבסיס מחלת הטרשת הנפוצה | ניסויים בעכברים מצביעים על מולקולה טבעית ממקור ויטמין A שעשויה לשמש בעתיד כטיפול חדשני במחלה (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד זיהו שלושה חלבונים מצמחים נפוצים - סויה, תירס וחיטה - שביכולתם ללמד את מערכת החיסון במעי לזהות מזון כידידותי ולא כאויב | הגילוי עשוי לשנות את הגישה להבנת אלרגיות למזון ולפיתוח טיפולים חדשניים נגדן (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת קולג' לונדון חשפו מנגנון ביולוגי חדש המפסיק תהליכי דלקת בגוף באמצעות מולקולות שומניות זעירות בשם אפוקסי-אוקסיליפינים - תגלית שעשויה להוביל לפיתוח טיפולים חדשניים במחלות דלקתיות כרוניות כמו דלקת מפרקים, מחלות לב וסוכרת (בריאות)
הממשל בדנמרק העביר פיצויים בסך 800,000 קרונות לארבעה נפגעים שפיתחו מחלת עיניים נדירה בעקבות שימוש בתרופות ווגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק | מדובר בתופעת לוואי נדירה, אך בלתי הפיכה, שהוכרה לאחר דיון ממושך והתייעצות עם מומחים | הפיצוי עשוי לעלות אם המגבלה תפגע בכושר ההשתכרות של המטופלים (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק גילו כי חלבון המשתחרר מהשרירים בזמן פעילות גופנית (Cathepsin B) מצליח למנוע אובדן זיכרון ולשמר את תפקוד המוח | בניגוד לטיפולים הקיימים המתמקדים במוח עצמו, הטיפול החדש מתבסס על חיזוק השריר - ומציע תקווה לגישה לא פולשנית וזולה שנמצאת בהישג יד עבור מיליוני מטופלים | מה עומד מאחורי הגילוי, ואיך תאי השריר הפכו לחזית המאבק בדמנציה? (בריאות)
בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה בשדה הרפואה הפסיכולוגית למטופלים במחלקות אונקולוגיות, כשמחקרים קליניים מצביעים על כך שטיפול בפסילוסיבין - החומר הפעיל בפטריות פסיכדליות - בשילוב עם תמיכה פסיכולוגית, מספק הקלה מהירה ומשמעותית לחולים במצבים סופניים | למרות ההצלחה המרשימה בעולם, הרגולציה בישראל ובמדינות רבות ממשיכה להגביל את השימוש בטיפול החדשני.
מחקר חדש של איגוד הלב האמריקאי מצא כי נטילה יומיומית של תרופת המרשם לנידודי שינה - מלטונין - במשך שנה ומעלה מלווה בסיכון גבוה פי 1.9 לאי-ספיקת לב ובסיכוי כפול לתמותה אצל מבוגרים הסובלים מאינסומניה | המומחים מזהירים: "יש להתייחס בזהירות - מדובר בהתראות ראשוניות ולא בהוכחת קשר סיבתי חד-משמעי" (בריאות)
מחקר קליני חדש מציג תקווה לחולי סרטן מתקדמים: הזרקה מקומית של נוגדן מהונדס לגידול לא רק העלימה את הממצא המטופל אלא עוררה תגובת שרשרת חיסונית שהשמידה גרורות באיברים שונים בגוף, תוך הימנעות מתופעות הלוואי החמורות שאפיינו ניסיונות קודמים (בריאות)
טיפות עיניים חדשניות על בסיס אצקלידין (aceclidine), המוצעות כתחליף יומי לא פולשני למשקפי קריאה, עתידות לשנות את חייהם של מיליוני אמריקאים הסובלים מזוקן ראייה. ההשקה מתוכננת לאוקטובר 2025 – והמחיר: 79 דולר לחודש.
תרופה חדשה הפחיתה בכמעט חצי את חומרת דום הנשימה החסימתי בשינה, והציגה שיפור משמעותי בהשוואה לפלצבו | התרופה צפויה להוות תחליף פשוט ונוח למכשירי ה-CPAP המכבידים שעמם רבים אינם מצליחים להתמיד | מגמה זו מבשרת על שינוי משמעותי בגישת הטיפול לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים לעייפות כרונית, מחלות לב ותאונות דרכים – ומעניקה לו מענה טוב יותר (בריאות)
משווק הנדל"ן חושף מדוע יש אנשים שהוא יסרב למכור להם דירה | לרגל פתיחת בין הזמנים, ריאיון עם האברך מ'כיכר השבת' | כשהנשיא טראמפ מסביר 'מי זאת אישה' | הפרופסור שקיבל תרופה שעלותה 35,000 ש"ח | מה יש לנתניהו בהונגריה | הבריחה מהמשטרה שהסתיימה בקריסת בניין, וגם דבר ראשון טוב ורץ ברשת מפתיע (דבר ראשון)
מחקר פורץ דרך חושף: נטילת תוסף ויטמין D בשילוב סידן הובילה לירידה משמעותית בלחץ הדם | השפעה דרמטית במיוחד נצפתה אצל משתתפים עם השמנה ורמות נמוכות של ויטמין D | המומחים מדגישים: חובה להיבדק לפני נטילת התוסף ולשלב את הטיפול במסגרת תוכנית בריאות כוללת | מפתיע: המינון הגבוה לא הניב תוצאות טובות יותר מהמינון הנמוך (בריאות)