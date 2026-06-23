ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
במשך עשורים האמינו רופאים כי הטיפול התרופתי ב-ADHD "מתקן" את מרכזי הריכוז במוח. אולם, סריקות fMRI של כמעט 6,000 ילדים במחקר חדש שפורסם בכתב העת Cell, מנפצות את המיתוס ומגלות: התרופה פשוט גורמת לילד להרגיש "מתוגמל" וערני יותר. האם אנחנו מטפלים בבעיה הלא נכונה? | גילוי שמשנה הכל (בריאות)
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת ברמינגהם חושף את החלבון MRAP2 כגורם המרכזי האחראי על תחושת השובע. התגלית מעניקה תקווה לפיתוח תרופות עתידיות שיאזנו את התיאבון ויסייעו לסובלים מהשמנה להפחית במשקל בקלות, תוך תיקון שיבושים הורמונליים במוח (בריאות, בעולם)
מהריסות המעבדה שנפגעה מטיל איראני ועד לפסגת המדע העולמי: פרופ' יפעת מרבל, הישראלית שנבחרה לאחת מעשרת האנשים המשפיעים ביותר במדע לשנת 2025 על ידי כתב העת Nature | סיפור מעורר השראה על החוקרת שנפלטה מהתיכון, אובחנה עם ADHD וחשפה מנגנון חיסוני מהפכני שהסתתר דווקא בתוך "פח האשפה" של התאים שלנו (חדשות בארץ)
מחקר בין-לאומי רחב היקף חושף כי אזורים עם היסטוריה ארוכה של התיישבות אנושית מאופיינים במגוון רחב יותר של צמחי מרפא בשימוש מסורתי | ממצאי החוקרים מצביעים על קשר הדוק בין מסורות ריפוי עתיקות, גנים ביולוגים מגוונים ושימור הידע התרבותי - ומדגישים את הדחיפות להגן על משאבי טבע ייחודיים לפני היכחדותם (בעולם)
עו"ד מפתיע בתובנות לגבי הפרקליטות והמלחמה בין הרשויות בישראל | מקים עמותת בריאות וחיים טובים על מחלת הסכרת וההתמודדות של ההורים | כתב כיכר השבת לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים בהחלטות הגורליות בבתי גדולי ישראל | משבר הבריאות הגדול והמספרים המטרידים | האם הסרטון אמיתי או מזוייף (דבר השבוע)
דובר חמאס טען כי ארגון הטרור יסכים להכניס מזון ותרופות לחטופים, בתנאי "שייפתחו המעברים ההומניטריים באופן רגיל" | מוקדם יותר פנה נתניהו לצלב האדום וביקש את מעורבותו במתן מזון ותרופות לחטופים (העולם הערבי)