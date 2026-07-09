הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בפרשיית ההשקעות במכרות הזהב | אברכים רבים מישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר לשלב הגלוי של החקירה | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
איש התקשורת יענקלה פרידמן בראיון כאוב ונוקב על מכת השעה בציבור החרדי: מהסכנות החמורות שבקניית דירה עם שלושה שותפים, דרך אשליית הקרקעות החקלאיות ועד הניצול הציני של גדולי ישראל במודעות הפרסום | "בביזנס מדברים במספרים, לא בסיומי מסכתות" (דבר ראשון)
שלושה נוכלים מקליפורניה חשבו שמצאו את הדרך המושלמת לעקוץ את חברות הביטוח ב-142 אלף דולר בעזרת תחפושת שעירה במיוחד | אלא שביולוג מומחה ותחפושת אחת שנמצאה בארון הפכו את "מבצע טלף הדוב" מסיפור הצלחה לסיוט משפטי שהסתיים השבוע בגזרי דין (חדשות בעולם)
בתוכנית דבר ראשון נחשוף היום, את סיפורו הבלתי יאומן של איציק קרומבי, שטיפס על ההר הגבוה באפריקה, רק כדי להבין דבר אחד על עצמו | המומחה הפיננסי דניאל שבקס חושף את "מלכודות הזהב" שמפילות משקיעים חרדים למה ה"הכשר" על ההשקעה לא יחזיר לכם את הכסף? | ההפגנה המסתורית בבני ברק (דבר)
מניפולציות, הטעיות והפחדות | אלפי פוסטים של אמונה וקבוצות שמתחזות להיות תמימות אך בפועל מנסים למכור לכם שקר על משיח חדש שנגלה | זוג יהודים ממעלה אדומים כבר נפלו בפח | מי נופל בזה ואיך חיפוש תמים של נשים מבוגרות או צעירים שמעוניינים להתחזק באמונה נמצאים בסכנה (מסיון)
תרמית כפולה נחשפת - האיש ששולט בחיינו מאחורי מסכה אחת | מיליונים על אחדות - הקרן שמאיימת לאחד את עולם התורה | טראמפ מוותר על הדמוקרטיה, פוטין גונב את השמש | חמאס קורס מבפנים: "אנחנו המטומטמים שמשמידים את עצמנו" | התוכנית 'דבר ראשון' עם שורת תחקירים דרמטיים | צפו וגלו (פורים)
כך תעלים ותטשטש כל כתבה שלילית ופרסום רע שעלולים להביא לקריסת חברת הנוכלות שבנית | המדריך המלא להתמודדות עם מעצר בעקבות חשיפת בית ההשקעות שלך כנוכלות ומרמה | וגם, רשימת השאלות והתשובות והקלישאות שאתה חייב להכריז על רדיפת חרדים ושנאת הדת (כלכלה)
למה להתעסק רק עם הונאה רפואית אם אפשר לייצר בית השקעות מוצלח שמגלגל מאות מיליונים?! | בכתבה זו נסביר לכם כיצד עושים כסף מרעיון וכיצד מוכרים אותו בסייעתא דשמיא לאברכים בני תורה | למה לא לכתוב את הפטנט בכל העולם ואיך תגרמו לטפסר רחפני להיות הפנים של המוצר המהפכני? | וגם, שיחה אחת רצינית עם מומחה בתחום... (כלכלה)
רבנים, עורכי דין ומומחים מתאגדים למאבק נגד ההונאות הרבות שפוגעות בציבור החרדי | לרגל הקמת "הפורום להגנת הצרכן החרדי", הגאון רבי צבי ברוורמן, ראש בי"ד ביתר, שידיו רב לו בנושא, בשיחה מעמיקה על היקף הנעקצים הבלתי נתפס במגזר ודרכי ההתמודדות | "אנשים נוכלים, גונבים וגוזלים לציבור החרדי כל שנה קרוב למיליארד שקל" • השיחה המלאה (חרדים)
הם נראים מבטיחים, הם עושים הרבה 'רוח' אבל בפועל הם נוכלים שעוקצים בעלי עסקים תמימים • רואה החשבון יעקב קטן עושה סדר בין מנטורים מקצועיים לכאלה שיש לברוח מהם מייד • טיפים וכללי אצבע לבחירת המנטור (מגזין כיכר)