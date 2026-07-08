המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, יצא הצלם ארי קופרשטוק לתעד רגעים נדירים מהיישוב עמנואל - המרכז החרדי בשומרון וחזר עם גלריה מרהיבה בו לכד את הרגעים העליזים שבהם הילדים מקפצים בתוך לולים ועל גבי משאיות, כשהם מרימים בשמחה את התרנגולים לקראת מנהג הכפרות | בהמשך תיעד את תושבי המקום כשהם מקיימים את מנהג הכפרות, ולאחר מכן, בדיקת ארבעת המינים, כהכנה לקראת חג הסוכות (חרדים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
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בשעות הערב הגיע הגאון רבי משה ברנסדורפר אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כשהוא מביא עמו תרנגול בעל 4 רגליים. מרן שר התורה דן במשמעויות ההלכתיות של הדבר ובירך בלא שם ומלכות את ברכת "ברוך משנה הבריות". צפו בתיעוד של משה גולדשטיין