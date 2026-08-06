"ראה אני נותן לפניכם" - מדוע כתוב ביחיד וברבים? איך נדע להבחין בין נביא שקר לנביא אמת? וגם, כיצד מותר לעשות תשובה בשבת, הרי זה מוחק? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ראה • צפו (יהדות)
ביום הכיפורים, החרטה היא לא חולשה אלא עוצמה | מבט מעמיק אל המנגנון הנפשי שמאפשר לאדם לזוז מהעבר – אל מחילה, תיקון וצמיחה | מה סודה של אותה חרטה, מה הופך אותה לעוצמתית וכיצד היא משפיעה על מעשיו של האדם מהעבר לעתיד? (יום כיפור)
שעות ספורות לפני יום הדין, בתוכנית מיוחדת הודגמו סדר מלקות וארבע מיתות בית דין באולפן | הרב יצחק ואחנון, יו"ר 'קודשא", ביצע את הכפרות והדגים את בדיקת כשרות העוף הקריטית אחרי השחיטה | "זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים, אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם" (יום כיפור)
איך מחקר אנתרופולוגי באפריקה הפך לניצוץ שמסיר את ההפרדה בין תנ"ך לישראל של היום ואיך לימוד תניא בכיכר הבימה פתח לב שחיפש אמת? | ד"ר אלעד בן אלול מספר ביושרה על שבת ראשונה שנבנתה צעד אחר צעד, על הפחד מהסטיגמה באקדמיה ועל המשפט ששינה כיוון בהרצאה של הרב מניס פרידמן | הפרק השני של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (ערב כיפור)
מה קרה כשהציצית יצאה בעמדת ה-DJ באמצע המסיבה והמוזיקה נעצרה? איך שעון יוקרתי שנשטף בים מיד אחרי יום כיפור - סימן שינוי כיוון? ומתי מפיק המסיבות של אילת ותל אביב הפך למוסר שיעורי תורה לציבור הרחב? | הפרק הראשון של התוכנית "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (עשרת ימי תשובה)
מפחידים אתכם מגיהינום? "זו אנרגיה מבוזבזת" | האויב הגדול של עם ישראל הוא לא המלחמה או הצרות - אלא הייאוש, איך נלחמים בו? | ולמה 98% מהאנשים לא עומדים באתגר התשובה? | מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן חושף בשיחה בלעדית, ערב ראש השנה: "אני מפחד רק מדבר אחד" | ומה דעת הרב על סוגיית 'חוק הגיוס'? | הפרק השמיני בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, בהגשת יוסי עבדו • צפו (ראש השנה)
בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין כיכר)
חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מביא עמו התעוררות רוחנית מיוחדת. זהו זמן של חשבון נפש, בקשת סליחה ופתיחת דף חדש | במשדר מיוחד - "פתח לנו שער", באולפני 'כיכר השבת', אנו יוצאים למסע מרגש אל נבכי חודש אלול | מסע ששילב פיוטים עתיקים, ניגונים נוגעים ללב ושיח מעמיק על מהות התשובה | וגם, ההבטחה של רבי חיים פלאג'י: זו הסגולה שתבטל גזירות רעות • צפו (יהדות)
"ראה אני נותן לפניכם" - מדוע כתוב ביחיד וברבים? איך נדע להבחין בין נביא שקר לנביא אמת? וגם, כיצד מותר לעשות תשובה בשבת - הרי זה מוחק? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ראה • צפו (יהדות)
לומדי הדף היומי, במסכת מכות
דף י"ד
עסק השבוע בדין ‘לאו הניתק לעשה’ |
האם תשובה הופכת כל
לאו שבתורה לבר תיקון או שמא היא מצווה
כללית?
ומה היא התשובה על
מצוות שלא עשינו בהידור ובשלמות?
(יהדות,
הדף-היומי)
עשרה ימים שבין ר"ה
ליום הכיפורים נקראו ימי התשובה |
מדוע חשוב כ"כ
לחזור בתשובה דווקא בימים אלו |
צדיקים נחתמים לחיים
רשעים למיתה בינוניים למה נחתמים?
| מדוע בעל תשובה נעלה
יותר מצדיק גמור |
מקוטם שבעלי תשובה
עומדים (יהדות)
הסגולות הנפלאות להינצל מן
הפחד של מרן 'הבן איש חי' |
אילו פרקי תהילים
מקובלים לסגולה לשלוות נפש? |
אור הנר,
תשובה ומאכלים אדומים – גם
הם סגולות נודעות |
ומדוע חשוב לדבר ד"ת
על שולחן הסעודה והפחד האמיתי ממי שברא
את הלילה |
ישראל לסגולתו (יהדות)
ההבדל הגדול בין ימי דין לימי
רצון ורחמים | טוב
ראשית דבר מראשיתו מדוע ההתחלות כל כך
משפיעות |
אחת שאלתי – מה עוד
נחוץ לבקש מאת ה’ |
האחת שאין בילתה וכוללת
הכל שבתי בבית ה’ |
הבכייה בזה החודש לשוב
אל אבינו |
השיבה אל ה’ היא גוף
התשובה | חיזוק לאלול מראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן (יהדות)
עשיית תשובה גמורה היא לכל אדם
באשר הוא שם |
החסד הגדול של הקב"ה
עם ברואיו שמותיר את הדלת תמיד פתוחה |
ג’ שלבי התשובה במילים
פשוטות |
מדוע עבירות של אדם
לחברו חמורות יותר |
וכמים פנים לפנים על
יהא האדם אכזרי וימחל לחברו |
זמן תשובה (יהדות)
מה ארבעת דרכי התשובה |
אין לאדם להתחסד
בלי חכמה |
כל דבר בעולם כך,
כשהשכל מחליט דבר,
אף שהמציאות נוגדת
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כך דרכו של היתר
הרע להכניס לאדם עצבות ולהפילו ברשת |
לפני הכל ואחרי
הכל ‘עזיבת החטא"
| זמן לתקן (יהדות)