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עוד כתבות על תשלום:

הסוף למשבר?

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2

עידן חדש של פרימיום

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4

במנויים חודשי ושנתי או חד-פעמי

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אחרי שנים של מאבקים

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הלכה ב-60 שניות

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1

שוב כלכלת בחירות?

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2

יותר זול משפורסם

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10

חכו עם התדלוק

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3

פינת הצרחנות

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10
ש

דיגיטל בארנק

כיכר בשיתוף ישראכרט|מקודם

ההשפלה באוטובוס

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8

בעקבות חשיפת 'כיכר'

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45

בגלל ה'קורונה'

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5

ההשפעה הכלכלית של הקורונה

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9

ה"קרב" האחרון

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11

תיעוד הזוי

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44
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4
כיכר השבת
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