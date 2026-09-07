בעקבות התורה המזכירה ענין הריבית, נעסוק השבוע בשאלה האם יש איסור לשלם על מוצר בתשלומים - אם דחיית התשלום גורמת לכך שהקונה ישלם יותר על המוצר? נראה את ההבדל בין עסקה בתשלומים לעסקת קרדיט, באלו אופנים הותרה עסקה בתשלומים, והאם יש מקום לומר שבעקבות שינוי אופי השוק בזמן הזה - עסקה בתשלומים כלל לא אסורה? (פרשת השבוע)
עולם הצרכנות משתנה במהירות - ופריסה לתשלומים הפכה לנורמה חדשה שמטשטשת את תחושת ההוצאה | מה קורה למוח שלנו כשהכאב של הפרידה מהכסף נעלם, למה זה עלול לגרום ללחץ נפשי ולחובות לא צפויים, ואיך נוכל להתנהל נכון מול הפיתויים החדשים של הכלכלה הדיגיטלית? (פסיכולוגיה)
החגים מכניסים אתכם למינוס? הטיולים והחופשות קורעות לכם את הכיס? אפשר אחרת! • קבלו טיפ מעשי מהמומחה לכלכלת הבית בטראסט פיננסים, מר שרון שכטר - שמסביר איך באמצעות חלוקת ההוצאות ל-2 הכל הופך לפשוט וקל יותר (כלכלה)
"לחם לבן, חלב, ביצים, חמאה. אפשר לתת לך צ'ק לעוד חודשיים? לא? טוב אז אני אשלם באשראי אבל תפרוס לי לחמישה תשלומים" נשמע לכם הגיוני? זה מה שאתם עושים ברשתות השיווק המאפשרות לכם לפרוס את התשלומים על כלכלת הבית שלכם. האם זו הדרך? על כך בכתבה שלפניכם • וגם, האם יש איסור רבית על קנייה בתשלומים
דווקא העיר בני-ברק, שאחוז ניכר מתושביה מתקשה "לגמור את החודש", גובה את אחוזי הקנסות הגבוהים ביותר. מתחקיר שהתפרסם ביום שישי האחרון בעיתון "מעריב" עולה כי עיריית בני-ברק פעלה בניגוד לכללי מכרז תקין, כשבחרה לשכור את שירותיו של עו"ד שלמה פרנקל לשם גביית הקנסות (חדשות, חרדים)