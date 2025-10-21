קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג התשליך בראש השנה: האם יש להימנע מלומר תשליך בשבת, ומה עושים במקום שאין עירוב? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
תיעוד ענק ומסכם מחודש ירח האיתנים בצל קודשו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, החל מקבלת קהל החסידים בכל קצווי ארה"ב, ועד לחגים ומועדים לששון בצל הקודש, עבודת הנענועים תחת הגשמים העזים שפקדו את ניו יורק בחג הסוכות, וטיש נעילת החג וחלוקת לחם הפרנסה לאלפי החסידים לאחר זריקת התפוחים כנהוג בחצר הקודש | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45 | החל מקריאת הקורבנות, תשליך, כפרות, עריכת השולחנות הטהורים בראש קהל עם קודש, הבדלה ובדיקת הלולבים | מעמדי ההוד נערכו בהיכל ביהמ"ד החדש והמפואר, מלבד עריכת השולחנות הטהורים שזאת עוד ערך הרבי בביהמ"ד הישן של החסידות (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
תיעוד ענק מיום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | החל מקריאת הקרבנות, תשליך, כפרות, טיש ערב יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, טיש מוצאי יום כיפור | בפתח הגלריה תיעוד מרתק מהסיור השנתי של האדמו"ר בסוכה הגדולה של החסידות כפי מנהג אדמו"רי החסידות, כשבזמן זה הודה האדמו"ר לפרחי החסידים שעמלו על העבודה בקישוט הסוכה בהדר והוד כיאה למלכות בית באבוב (חסידים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות ביום הקדוש בצל האדמו"ר החדש, שעלה זה עתה על כס האדמו"רות | בראש החסידים שנהרו נצפה אחיו הצעיר, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא ששהה בימי ראש השנה באומן | בלילה שלפני יום הקדוש ערך הרבי מנהג תשליך בחצר בית המדרש בירושלים, ובמוצאי החג ערך טיש מרומם ונעלה כשגבאי אביו זצ"ל עומדים מאחוריו לשמשו בקודש (חסידים)
במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב נצפה יממה קודם יום הכיפורים באמירת סדר תשליך, בחצר ביתו של איש העסקים דובי רודנסקי בשכונת בית וגן בירושלים | לדברי החסידים, האדמו"ר עדיין שוהה כעת בעיצומו של צום יום הכיפורים מתוך התעלות מיוחדת, והוא צפוי לערוך את ההבדלה על הכוס רק בעוד שעות אחדות, ממש סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת קודש (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
בראש קהל עדת חסידיו, יצא האדמו"ר מנדבורנה לעת ערב לפארק בפאתי העיר בני ברק, כדי לקיים את סדר ה'תשליך' | במהלך המעמד המרומם לצד בריכת הדגים בפארק, נטל האדמו"ר את ידיו ממי הבריכה, כפי המנהג המקובל בחצר הקודש נדבורנה | לאחר מכן, רוקן הרבי את כיסיו, ובכך סימל את השלכת העוונות (חסידים)
לראשונה בחצה"ק דארג נערך מעמד 'תשליך' בהיכל הטישים של החסידות, ולא ע"י נחלי מים, או מחוץ לביהמ"ד | על השולחן נפרס מפה לבנה ענקית, ועליה הונח בזהירות גיגית עם דגי נוי, והאדמו"ר והחסידים השליכו עוונותיהם אל תוך הגיגית הלבנה תוך כדי אמירת הפיוטים הנהוגים לומר לעת זו (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ ערך מנהג תשליך ברוב עם הדרת מלך, ברחבת ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במקביל, אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, ששוהה בימים אלו בבית האכסניה במושב אורה, קיים את המנהג במקום | האדמו"ר צפוי לשוב למעונו שבקריית ויז'ניץ בשעות הקרובות (חסידים)
חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש למעמד ה'תשליך' המסורתי, בבריכה העתיקה של עין חניה | במעמד המיוחד, השליכו החסידים את העבירות כסמל לחרטה ולתשובה, והרבי רוקן את כיסיו | הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב בגלריה עוצרת נשימה, המשקפת את השילוב הייחודי בין הנוף הפסטורלי, העוצמה הרוחנית והמסורת העתיקה של ימי התשובה (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אתמול לעת ערב למעמד אמירת "תשליך", בראשות האדמו"ר, שהתקיים בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק | אל המקום הובא בריכת דגים חיים במיוחד | במעמד שימש כש"ץ הרה"ג ר' זאב צלר, ראש הכולל של החסידות בירושלים | עם סיום התפילה והאמירות המקובלות, ניער האדמו"ר את שולי בגדיו ליד בריכת הדגים, כסמל להשלכת החטאים, וערך טיש לחיים | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
מראות הוד מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב, החל מאמירת תשליך, מנהג הכפרות, בעריכת השולחן בערב ביום ובמוצאי היום, במהלך השולחן שערך האדמו"ר ברוב ששון ושמחה בצאת היום, פיזזו החסידים סביב האדמו"ר כשהאדמו"ר מעודד השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)