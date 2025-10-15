תיעוד מרהיב מבלגיה הרחוקה: חודש תשרי בצילו של גאב"ד העיר, הגה"צ רבי אהרן שיף. החל מעצרת התפילה יחד עם כלל ילדי החמד, בכינוס רבני העיר בו הרחיב בדברים העומדים על הפרק, במסירת שיחות חיזוק בהיכלי התורה ועד לבדיקת אתרוגים לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה (חרדים)
חגי תשרי
כבר כמעט מאחורינו כאשר היום אנו מציינים את יום 'האסרו חג' | מדוע נתקן יום זה
והאם הוא קשור דווקא לבני חוץ-לארץ | מה מותר ומה נהגו לאסור באסרו חג, וכיצד
נוכל להמשיך את ה'אורות' מהחגים למשך השנה כולה? (יהדות ואקטואליה)
עם חזרתו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג למעון קודשו בבורו פארק, לאחר שהות ממושכת של מספר שבועות בישראל לצורך ביקור בקרב חסידיו בארץ, החל האדמו"ר בעבודת הקודש לקראת הימים הנוראים | צפו בגלריית תמונות מעבודת הקודש של האדמו"ר (חסידים)
חגים אמורים להיות תקופה של חיוכים ומצב רוח טוב. בפועל, החגים הארוכים כמו אלה שיש לנו השנה, נגמרים לעיתים קרובות במריבות, תסכולים וכעסים שמלווים אותנו ימים ארוכים אחרי שהחג נגמר. למה זה קורה ואיך מצילים את החג? (משפחה, בבית)
במשך השנה אנחנו עוסקים יותר מדיי במחלוקות ובוויכוחים. דתיים ולא-דתיים, אשכנזים וספרדים, ימין ושמאל, אליטות ומקופחים, התקשורת ונפגעיה – אלה, לצערנו, מוקדי תבערה קבועים במחוזותינו. חגי חודש תשרי יוצרים יחד שלמות אחת, שמאפשרת לנו לצאת בכוחות רעננים למילוי המשימות בשנת חיים חדשה