8 שעות באוויר: מטוס אל-על חזר לישראל בגלל הסופה בניו יורק

שלג בחרמון היום (שלישי) - צילום: אתר החרמון שלג בחרמון היום (שלישי) | צילום: צילום: אתר החרמון 10 10 0:00 / 0:17 שלג בחרמון היום (שלישי) ( צילום: אתר החרמון )

מטוס אל על, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

אירוע חריג התרחש ביממה האחרונה בשמי האוקיינוס האטלנטי, כאשר מטוס של חברת אל על בקו תל אביב-ניו יורק נאלץ לבצע פניית פרסה ולשוב לישראל לאחר כשמונה שעות טיסה לכיוון ארצות הברית. הסיבה: סופת השלג הקיצונית שפקדה את החוף המזרחי של ארה"ב וגרמה לסגירה זמנית של נמל התעופה בניוארק.

על פי הנמסר, צוות המטוס קיבל הודעה במהלך הטיסה כי בשדה התעופה בניוארק הוחלט על סגירה זמנית של הנמל בשל תנאי מזג האוויר הקיצוניים. השינוי בהנחיות הנחיתה יצר מצב שבו מטוס אל על לא יכול היה לנחות בשל בעיות בטיחות, ולכן התקבלה החלטה לבצע פניית פרסה ולהשיב את הנוסעים בחזרה לנתב"ג.

ניו יורק קופאת תחת שלג כבד | ארכיון ( צילום: שאטרסטוק )

טיסה ( צילום: שאטרסטוק )

הסופה העוצמתית שפוקדת את צפון-מזרח ארצות הברית ממשיכה לשבש את שגרת החיים ולפגוע קשות בתנועת הטיסות לאזור ניו יורק. על פי הדיווחים, למעלה מ-5,000 טיסות לנמלי התעופה השונים בניו יורק בוטלו או שינו את זמני הטיסה שלהן בעקבות סופת החורף.

רשות החירום של ניו יורק פרסמה אזהרת שלג כבד (Blizzard) שנכנסה לתוקף ביום ראשון בבוקר. לפי התחזיות, העיר צפויה לחוות שלג כבד במיוחד, רוחות חזקות ותנאי ראות כמעט אפסיים. על פי ההערכות, צפויים לרדת בין 33 ל-43 ס"מ של שלג ברחבי העיר, עם סיכוי לתרחיש קיצון שבו הכמויות יגיעו ל-51 עד 58 ס"מ.

מאות נוסעים ישראלים נותרו במלונות בשל השלג הכבד בניו יורק, כאשר עדיין לא ברור מתי יוכלו לשוב בחזרה לארץ. חברות התעופה ממשיכות לעקוב אחר ההתפתחויות וממליצות לנוסעים להתעדכן טרם הגעה לשדה התעופה. השיבושים צפויים להשפיע על פעילותם של נמלי התעופה החל מראשון בלילה ועד שני, עם השלכות שייתכן ויימשכו גם ליום שלישי.